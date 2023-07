¿Cuáles son las ventajas de la publicidad exterior con vehículos y buses promocionales?

La publicidad exterior puede convertirse en una estrategia muy provechosa para ampliar los canales de promoción de las empresas y para posicionar su marca en espacios físicos, perfectamente complementaria con otros canales como el marketing digital, la TV, la radio e incluso con otros canales de exterior como circuitos de vallas o mupis. Existen muchas maneras de ubicar piezas de promoción corporativa en el espacio público, aunque los anuncios en vehículos y buses promocionales son de los que más acercan las marcas al gran público.

Beneficios de los vehículos promocionales El uso de vehículos y buses promocionales aumenta significativamente la visibilidad de una empresa, ya que cada día se puede llegar a impactar visualmente a miles de personas, que además viven o trabajan en la zona de interés del anunciante. Al tratarse de vehículos que no son de línea (ni urbanos ni interurbanos), el anunciante escoge el recorrido, por lo que su "valla móvil" se mueve exclusivamente por las zonas de interés estratégico. One Ad Media cuenta con vehículos y buses promocionales que se pueden vinilar completamente para que el mensaje sea visto claramente desde cualquier ángulo.

Los anunciantes pueden elegir los recorridos y las zonas por las que desean que circule su publicidad exterior, segmentando las áreas geográficas en función del comportamiento de habitabilidad urbana de sus clientes o potenciales clientes. En ese sentido, se puede lograr un mayor alcance hacia el público objetivo utilizando vehículos y buses promocionales en lugar de la publicidad fija.

Incluso, es muy interesante tener en cuenta que los vehículos promocionales pueden convertirse en magníficos stands, tanto en ferias como en actos públicos en general.

Contratación y producción One Ad Media gestiona la exclusiva de la flota propiedad de Bus & Trucks en diferentes zonas del país, por lo que son especialistas en la comercialización de campañas en vehículos y buses promocionales de diferentes formatos, siempre diseñados para generar un alto impacto visual y con la intención de llamar la atención de los transeúntes para que estos se interesen por los productos o servicios de la marca.

Es por esto que la compañía anima a todas las empresas que consideren la publicidad exterior en vehículos promocionales como una forma viable de posicionar su marca, a que les contacten para que les amplíen esta información. One Ad Media opera como agencia de publicidad y de medios desde hace más de 30 años, lo que les ha permitido evolucionar con el mercado publicitario e ir adaptándose a los cambios que este va experimentando día tras día.