Diagnosticar la salud empresarial y conocer de qué manera mejorarla, con Financial Health

La salud empresarial es un concepto que va más allá del cumplimiento de las normativas legales, ya que incluye la evaluación del estado de los trabajadores con relación al modelo empresarial implementado y del funcionamiento de este mismo. Esto permite detectar errores y fallas y encontrar soluciones efectivas.

Financial Health ofrece a las empresas una herramienta de autodiagnóstico para que evalúen su propia salud empresarial. Una vez hecho esto, la asesoría para pymes cuenta con distintos servicios para abordar las distintas problemáticas detectadas de manera efectiva.

Las herramientas de las grandes empresas al alcance de todos los emprendedores Financial Health es una compañía digital que ofrece asesoría para pymes, emprendedores y autónomos, brindándoles acceso a los mismos servicios que utilizan las grandes empresas, pero priorizando un servicio cercano y de confianza. Para hacer esto posible, este proyecto integral facilita un espacio en la nube para cada cliente, con herramientas para optimizar la gestión en tiempo real de su empresa o de sus finanzas particulares.

De esta manera, la herramienta de Financial Health permite realizar desde presupuestos y previsiones, hasta facturación e informes detallados. Mediante la misma, cada cliente accede a un panel de control integrado con los datos e información necesarios para tomar las decisiones del día a día de su negocio.

Realizar un diagnóstico de la salud empresarial, con Financial Health La salud empresarial, según la European Network for Workplace Health Promotion, consiste en los esfuerzos combinados de los empleadores, los empleados y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Esto implica ir más allá del mero cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, implementando soluciones que permitan promover estilos de vida saludables entre los empleados, a la vez que equilibrar el trabajo con sus vidas personales.

Conocedores de que evaluar la salud empresarial permite detectar errores y resolverlos con eficacia, así como aumentar la productividad y rendimiento del negocio, Financial Health permite a sus clientes conocer su salud empresarial mediante un proceso veloz que solo lleva tres minutos, con una herramienta de autodiagnóstico en ocho preguntas. Esto ayuda a la empresa a realizar una correcta asesoría para pymes, de acuerdo con el resultado del análisis.

Gracias a su enfoque integral, Financial Health se presenta como una excelente opción a la hora de proporcionar una asesoría para pymes que contribuye al análisis y la mejora de la salud empresarial.