Pagus Pasta y Grill, el lugar de la comida casera al estilo italiano en Madrid

Al más puro estilo italiano, los artesanos elaboran la pasta del día mientras se calientan las brasas para realizar jugosas parrillas. Este es el día a día en el restaurante Pagus Pasta & Grill, en sus dos sedes ubicadas en el barrio de Salamanca, en Madrid, y en la ciudad de León.

En ambos lugares, un ambiente acogedor recibe a quienes se dejan atrapar por el sabor único de la comida casera, hecha a mano, con técnicas que dan un toque especial a todo el menú, en el que predominan la pasta fresca y los platos de carne premium.

Tradición e innovación Pagus cuenta con una amplia variedad de pastas que va desde los tradicionales spaghetti, bucattini, gnocchi o maccheroni, hasta los platos de creación propia como los tortellacci rellenos de albahaca con requesón de vaca, crema de espárragos y guanciale crujiente.

Entrantes, ensaladas y risotti, e incluso opciones veganas son avalados por el sello gastronómico italiano para complementar la amplia variedad de pastas frescas elaboradas a mano el mismo día, con salsas a estilo de comida casera, para ser el acompañante perfecto a un buen corte de carne a la parrilla o al sartén, en el término perfecto, según elijan los comensales.

Al entrar en la página web de Pagus, los usuarios pueden reservar su mesa y encontrar la carta de ambos restaurantes, con detalles sobre los ingredientes y apreciar los cortes de carne, que también son otro distintivo de esta firma de comida casera italiana. Entre las opciones de carne más solicitadas destacan el Tbone y Tomahawk y el lomo alto con romero y sal gorda, o el solomillo de ternera. Además, el menú ha pensado en quienes prefieren las hamburguesas y el chuletón o vaca vieja.

Entre platos, no hay nada mejor para acompañar que una excelente selección de vinos italianos y, para cerrar, Pagus ofrece el dulce placer de los postres caseros más famosos de ese país emblemático por su cultura culinaria, como son el tiramisú y la panna cotta.

Disfrute para llevar La modalidad de servicio take away es otra facilidad que ofrece Pagus a sus clientes, quienes también pueden ver en la selección de platos para levar en la carta disponible en el sitio web. La casa, la oficina o cualquier lugar serán ideales para degustar tapas, platos principales y mucho más de la oferta gastronómica de estos restaurantes. Solo se requiere llamar por teléfono, hacer el pedido y recogerlo en las respectivas sedes.

Cada plato del menú mantiene la tradición de la comida casera italiana mediante la elaboración artesanal, con productos frescos y carnes adquiridas a campesinos de zonas cercanas. Originalidad, sabores únicos y atención de primera confluyen en Pagus, para convertirlo en una de las mejores opciones para trasladarse a los fogones de casas italianas a través del paladar.