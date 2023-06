La playa de Vinuesa volverá a acoger a los participantes del Motorbeach Festival 2023

La emoción de los amantes del mundo automotor y las aventuras en el mar acelera en la medida en que se acerca el Motorbeach Festival 2023, un evento que reúne gasolina y salitre en las hermosas playas de Vinuesa, en Soria. Del 13 al 16 de julio, miles de personas de toda Europa se reunirán en torno de su afición por el motor alternativo en un recinto abierto de 500.000 metros cuadrados donde se disfruta del estilo de vida playero, música e increíbles exhibiciones de motos y coches que hacen del encuentro en la playa del Motorbeach en Vinuesa algo único en el mundo, en una ocasión muy especial, pues el festival arriba a su décimo aniversario.

Playa y libertad La agencia de viajes Motorbeach, organizadora del evento, promete el disfrute de principio a fin para los conductores de motos y coches free riders del continente. Los apasionados por los deportes acuáticos pueden reservar en la página web del festival para participar en actividades como la Travesía Sup, para practicar stand up paddle, con salida desde la playa y participación libre. La travesía a nado será otra atracción del evento para que se inscriban personas a partir de los 14 años. El alquiler de SUPs en la playa estará disponible durante todos los días del Motorbeach.

Especialmente para los motociclistas, el Motorbeach Festival 2023 preparó la Moto – Beach Race, un recorrido por la orilla del Lago, que estará habilitada para que los corredores circulen en un área que cubre unos 10 metros de ancho, desde la orilla. Además, una actividad muy colorida tendrá lugar en el agua los días viernes y sábado con una concentración de flotadores, a las 16:00.

¿Por qué Vinuesa? Ante la presencia de más de 10.000 personas el año pasado, en total seguridad, los organizadores del Motorbeach 2023 eligieron nuevamente la magia de la playa de Vinuesa. El clima de este punto de encuentro registra unos 25º en el día y 18º por la noche, con pocas probabilidades de lluvia.

Otro factor que determinó la celebración del décimo aniversario del festival en esta localidad es que la normativa en playas de interior españolas es mucho más permisiva que la de la costa, por lo que se podrá circular libremente en moto por toda el área. Asimismo, habrá espacio para instalar un flat track o donut, el campo de motoball, circuitos enduro vintage, el wall of death, y amplias zonas para acampar.

Un verdadero paraíso de agua limpia espera a quienes adquieran sus tickets de entrada en la página web para ir a Vinuesa. Al pie del Pico de Urbión y la Laguna Negra, se regocijarán en un entorno natural de más de 1000.000 hectáreas de bosques rodeados de agua, como el hogar perfecto de quienes disfrutan motores, playas, y buena música.