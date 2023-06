marketingRadar se alía con MyWebsite Now de IONOS

MyWebsite Now presenta marketingRadar, la solución de monitorización de marcas y competidores para pequeñas empresas. La integración de marketingRadar permitirá a los clientes de IONOS proteger su marca vigilando de cerca la reputación de marca de su negocio y la actividad de sus competidores marketingRadar, la innovadora solución de rankingCoach para la monitorización de marcas y competidores, se integra ahora con MyWebsite Now, el creador de sitios web de IONOS, el socio europeo líder en digitalización para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Esta colaboración proporciona a las empresas potentes funciones para proteger su imagen de marca y comprobar su presencia y reputación online en la web junto con las actividades de sus competidores.

marketingRadar permite a las pequeñas y medianas empresas supervisar el rendimiento del marketing digital y vigilar la imagen de marca de la empresa, sin perder de vista a la competencia. Con un sencillo proceso de incorporación y un breve escaneo del sitio web del usuario, rankingCoach ofrece a los usuarios un flujo constante de información en tiempo real, similar a la interfaz de Facebook. Esto incluye alertas sobre eventos significativos en línea que afectan a su negocio y a sus competidores, como reseñas en directorios en línea, menciones, comentarios, actividades en redes sociales o rankings de palabras clave en Google.

"Amamos y valoramos a las pequeñas empresas y reconocemos su verdadero potencial y las increíbles oportunidades que tienen ahora en estos tiempos difíciles. Al ser encontrados en línea y tener una buena reputación, podemos empoderar a las PYMES para que tomen el control de su éxito en línea. Ahora, con las nuevas posibilidades de la IA, las PYMES tienen una oportunidad significativa de sobresalir, ya que nuestra misión final es proporcionarles los recursos esenciales para competir con las grandes corporaciones", afirma Thomas Meierkord, COO de rankingCoach. "Con marketingRadar, ayudamos a las pequeñas empresas a comprender la importancia de la visibilidad online y a ver cómo la información clave, como las reseñas de los clientes, puede mejorar radicalmente su forma de hacer negocios. Ahora ofrecemos a nuestros socios, como IONOS, la herramienta más atractiva para generar conciencia de cliente, lo que lleva a su compromiso y, por lo tanto, más oportunidades de upsell que traen más ARPU (Average Revenue per User) y Customer Lifetime Value."

"En calidad de socio de digitalización de confianza, estamos comprometidos con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la construcción de una fuerte presencia online y la vigilancia de su reputación", afirma Patrick Schaudel, Jefe de Producto de IONOS. "Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes marketingRadar de nuestro socio a largo plazo rankingCoach, una solución avanzada que les permite alcanzar el éxito digital".

MyWebsite Now cambia las reglas del juego para las empresas que desean crear sitios web de calidad profesional con unos pocos clics. Con una forma totalmente nueva de personalizar un sitio web, los usuarios pueden añadir nuevos elementos con la función de arrastrar y soltar, mover elementos libremente en una cuadrícula y cambiar el tamaño de elementos y secciones, siempre con un sitio web de aspecto profesional y coherente.

La inclusión de marketingRadar en MyWebsite Now demuestra el compromiso de IONOS por ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras que les ayuden a triunfar en este mundo digital. El producto ya está incluido en MyWebsite Now para los clientes de IONOS de forma gratuita, y las empresas pueden empezar a crear sus sitios web de calidad profesional y su presencia online con la ventaja añadida de esta solución de monitorización de marcas y competidores.

Acerca de rankingCoach

rankingCoach es la solución de marketing digital todo en uno que permite a todo el mundo conseguir éxito online incluso sin un gran presupuesto o experiencia previa. rankingCoach ofrece una variedad de soluciones de marketing que cubren SEO, directorios online, reputación de marca, Google Ads, marketing móvil y redes sociales. Actualmente, rankingCoach está disponible en 32 países y 14 idiomas. La aplicación fue fundada en 2014 por Daniel Wette, Marius Gerdan y Thomas Meierkord y la sede principal de la empresa se encuentra en Colonia y tiene oficinas en varias ciudades de Europa. Además, el software de marketing galardonado está integrado en numerosas y conocidas empresas de Hosting web, CMS, telecomunicaciones y marketing. Para mayor información, visitar: www.rankingCoach.com.