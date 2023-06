​El festival internacional de deportes urbanos VESO incorporará competiciones de escalada, basket 3x3 y parkour, entre otras

El festival internacional de deportes urbanos VESO continúa creciendo con la incorporación de nuevas disciplinas deportivas y competiciones oficiales, para las que se espera la inscripción de más de 600 participantes de más de 25 países.

El encuentro, que congregó el año pasado a más de 20.000 personas en un solo fin de semana, ha confirmado las fechas de su tercera edición, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre en La Marina Norte de València. Las entradas pueden adquirirse desde el jueves 29 de junio en la web del festival (www.veso.co).

Además de acoger el Valencia European Skate Open y de consolidar las actividades de agua que se incorporaron el año pasado con la celebración de los campeonatos oficiales de Stand Up Paddle y de Surf, VESO añadirá en su tercera edición competiciones homologadas de escalada, baloncesto 3x3, parkour, breakdance y hip Hop all styles. Entre todas se repartirán 35.000 euros en premios.

Un evento abierto a la ciudad y a los deportistas amateur

Además de los campeonatos oficiales para profesionales, la tercera edición de V.E.S.O reforzará las competiciones amateur, así como los talleres y clases orientadas a la formación de deportistas de todas las edades y niveles. Otra de las novedades de este año es el VESO on tour, una gira de pequeñas competiciones por los principales skateparks de la provincia de València.

Asimismo, se incrementará la oferta de actividades culturales y recreativas durante todo el fin de semana, especialmente las orientadas a la juventud y el público familiar. Junto con el programa de conciertos y las exhibiciones de arte urbano, el recinto contará con una zona Kids, un mercado con más de veinte puestos de ropa y complementos y un área de restauración.

VESO cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de València, La Marina de València, la Fundación Deportiva Municipal de València, la Diputació de València, Visit València y Turisme CV.