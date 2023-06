Apuesta por los mejores eventos este verano 2023

Los eventos deportivos se llevan a cabo durante todo el año. Esto garantiza que en cada época, haya torneos y competencias relevantes, como ocurre en este verano de 2023. De esta manera, los usuarios de las apuestas deportivas pueden encontrar eventos atractivos donde hacer sus jugadas, como el caso de las apuestas gratis 2023. En este artículo, vamos a destacar los más importantes.

¿Qué eventos deportivos nos esperan en este verano?

Este verano, es posible encontrar diversos eventos deportivos. No solo en una disciplina en particular, sino en varias diferentes. De la mano de Tony Sloterman te contamos exactamente cuáles son:

El fútbol El fútbol, siendo el deporte más popular de todos, se encuentra de vacaciones. Tras finalizar la temporada con el Manchester City campeón de la Champions League, los jugadores tienen su merecido descanso.

Sin embargo, esto ocurre en la rama masculina. El fútbol femenino, por su parte, tendrá el evento más importante: la Copa Mundial de la FIFA. La edición de 2023 se disputará entre julio y agosto, en Australia y Nueva Zelanda. Tendrá 24 equipos, formato que se lleva a cabo desde 2015.

Esta será la novena edición de la Copa Mundial, desde la primera vez en 1991. Estados Unidos es el máximo ganador y último campeón, mientras que Alemania, Inglaterra y Brasil son sus principales rivales.

El tenis El tenis es uno de los deportes con torneos más importantes durante el verano, pues se disputan dos de los cuatro torneos de Grand Slam, las competencias más importantes del circuito.

El primero de ellos es Wimbledon, en julio. Es el torneo más emblemático y tradicional, que se disputa en Londres y sobre superficie de césped. Con la tradición de vestimenta blanca, las canchas del All England reciben a los jugadores que buscan la gloria.

Esto no es todo. En Agosto se juega el US Open, que da cierre a los torneos de Grand Slam. Se juega en Estados Unidos, más precisamente en New York. En este caso, la superficie es de cemento. El cuadro de 128 jugadores, tanto masculino (ATP) como femenino (WTA), tendrá al último campeón de un torneo Mayor del año.

El ciclismo Siguiendo con competencias icónicas, aparece el Tour de France, la carrera de ciclismo más famosa de todas. Es un evento que dura más de 3 semanas, y se disputa cada año durante Julio. El Tour de France forma parte del grupo de Grand Tours, junto al Giro d’Italia y la Vuelta a España. Más de 180 competidores y 20 equipos profesionales comienzan la carrera, en busca de la gloria máxima. El ganador debe recorrer una distancia aproximada de 3600 kilómetros, a través de Francia y países vecinos.

El Golf Los fanáticos del golf encontrarán uno de los torneos más prestigiosos del año: The Open Championship. Es más conocido tradicionalmente como el British Open, para evitar confusión con el US Open y otros torneos de nombre similar.

Volviendo a esta competencia, es uno de los cuatro Majors, los torneos más importantes del Golf. Se juega en Inglaterra, y es el Major más antiguo de todos, siendo sus primeras ediciones en la década de 1860.

En este 2023, se jugará en el Royal Liverpool Golf Club, que está ubicado en Hoylake, Merseyside, a finales de Julio.



Estos son algunos de los eventos deportivos más relevantes y atractivos, en los cuales los usuarios pueden hacer todo tipo de apuestas deportivas. ¡También podrán encontrar más torneos y competencias!