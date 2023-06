Óptima LED emplea tecnología LED asimétrica para empezar a iluminar el Club The Players Valladolid

La tecnología LED ha sido una pieza clave en el cambio que ha experimentado el mundo con respecto a la iluminación en las últimas décadas. Este tipo de iluminación no solo es más eficiente y cómoda que las luminarias tradicionales, sino que representa un altísimo ahorro energético que la posiciona como la alternativa ideal para lograr la eficiencia energética. Óptima LED es una de las empresas de referencia en este sector. Actualmente, se encuentra trabajando en el Club The Players Valladolid para la iluminación de sus pistas.

Nuevo proyecto de iluminación de Óptima LED en el Club The Players Valladolid El Club The Players Valladolid es un centro deportivo que ofrece una experiencia única para disfrutar del pádel, gracias al excelente servicio de su personal y a las instalaciones que disponen. Este club cuenta con 9 pistas de pádel indoor panorámicas, equipadas con las mejores condiciones. En su búsqueda por alcanzar la excelencia y perfeccionar los espacios para cada uno de sus visitantes, esta empresa ha decidido realizar un trabajo de iluminación especial en cada una de sus pistas. Para ello, han contratado a ÓptimaLED, que ha iniciado el trabajo de iluminación por la pista 7 del club con el Foco Proyector LED Protour asimétrico de 200w. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de ahorrar costes de energía, y presenta alta eficiencia y durabilidad, gracias a la combinación de lentes de PC y vidrio templado. LED Protour asimétrico posee un diseño de luz polarizada que permite disminuir la contaminación lumínica y a la vez minimizar la pérdida de luz. Gracias a su diseño, se convierte en una opción ideal para iluminar canchas de pádel, tenis, baloncesto, voleibol y más, debido a que permite iluminar bajo todo tipo de ángulos de haz de luz.

Los proyectos de Óptima LED en España y a nivel internacional Club The Players Valladolid se suma a la lista de centros y empresas que apuestan por Óptima LED para mejorar sus sistemas de iluminación. Esta empresa ha trabajado con múltiples compañías en todo tipo de proyectos de iluminación, como el Complejo Deportivo Hospitalet Norte, Club Social 2001 de Getafe, La Nave PadelCenter, Club de Tenis Molino de la Hoz, Club Deportivo Peri Esport, Universidad Francisco de Vitoria, Pádel Hangar, Almanzor Pádel, Karting Asupar, entre otros, además de diversos clientes en Italia, Países Bajos, Bélgica, Malta y más. ÓptimaLED se enfoca en proveer soluciones de iluminación para pistas deportivas, naves industriales y empresas, caracterizadas por ser de bajo coste y alta eficiencia. Sus productos cuentan con 5 años de garantía, antideslumbramientos y antiparpadeos, demostrando que ofrecen luminarias confiables y eficientes.

Por ello, esta empresa se posiciona como una de las mejores opciones en iluminación LED en España.