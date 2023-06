Con el objetivo de fomentar las profesiones STEM, Womenalia pone en marcha #YoSoyIngenierA 2023, aprovechando el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería

Por tercer año consecutivo, Womenalia lanza #YosoyIngenierA con el objetivo de fomentar las profesiones STEM conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, que se celebró el pasado 23 de junio.

Diecisiete ingenieras y cuarenta estudiantes de entre 15 y 16 años han compartido una sesión de mentoría por grupos que ha servido para hacer más visible el trabajo diario de estas profesionales.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de Amazon, BCG Consulting, BBVA IT, Engie, Keyrus, Keytron, Naturgy, NTT Data, Paradigma Digital, Schneider Electric y Telefónica, y ha contado con el apoyo de la Real Academia de Ingeniería y de Impact Hub Prosperidad.

El pasado 23 de junio se celebró el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y, un año más, Womenalia ha conmemorado esta efeméride para concienciar a la sociedad sobre la importancia de alcanzar una mayor presencia femenina en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Lo ha hecho con la puesta en marcha, por tercer año consecutivo, de la iniciativa #YoSoyIngenierA, cuyo objetivo es impulsar las vocaciones científico-técnicas de niñas y adolescentes para reducir la brecha digital de género.

Las actividades organizadas con esta acción sirven para hacer visible el trabajo diario que realizan las mujeres ingenieras. Con ese fin, diecisiete de estas profesionales, de diferentes especialidades, sectores y empresas comprometidas con la diversidad y con el fomento de las vocaciones ingenieras, han participado en una jornada en la que han actuado como referentes para 40 estudiantes de entre 15 y 16 años del colegio SEK.

Unas cifras muy reducidas Según el Observatorio de la Ingeniería de España 2022, publicado recientemente por la Fundación Caja de Ingenieros con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial y el respaldo del Ministerio de Industria, solo el 20% de los 750.000 profesionales de la ingeniería que hay en el país son mujeres. Este porcentaje es aún menor en especialidades como Telecomunicación, con un 12%, mientras la Agrícola sube la media con un 34%.

El panorama en Europa no es mucho más alentador, con un 22% de ingenieras sobre el total en Francia, un 18% en Italia y un 17% en Alemania, según indica el informe. Para dar respuesta a esta circunstancia, en 2014 la Women’s Engineering Society, entidad académica y profesional creada en Reino Unido, propuso celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería cada 23 de junio.

#YoSoyIngenierA 2023 La jornada comenzó con una charla de la gerente comercial de Impact Hub, María Mayordomo, y un networking consciente a través del método GIRE. Este ha sido dinamizado por Ana Lados y Lorena Grimal, del Instituto Ideax de Desarrollo para Emprendedoras. Tras la llegada de las estudiantes, ha comenzado el speed mentoring, con grupos de tres niñas como máximo que han ido pasando por las mesas en las que las ingenieras, en sesiones de diez minutos, les han contado su experiencia, antes como estudiantes y ahora como profesionales, y han respondido a sus dudas.

Eloísa Allona, responsable de optimización de trading y operaciones GNL en Naturgy, ocupaba una de las mesas. En otra estaba Pilar Arenas, sales strategy & business development y business & insurance manager de Keyrus. En representación de Telefónica Global Solutions ha acudido Rebeca Belén Jarabo Gómez, IP network planning manager y team lead.

Diecisiete mujeres referentes Han participado también la gerente de eficiencia en infraestructuras de red de Telefónica, Annellysse Joselin Chacón Duque; la gerente de sistemas y aplicaciones de Telefónica Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, María José Blanco Serrano; la sales manager zona mediterránea y home & distribution de Schneider, Alba Torrejón Izquierdo; y Elsa Scola, software developer engineer de Amazon.

Dos ingenieras han participado en nombre de la energética Engie: Lucía Ventureira Fernández, area manager strategy & bd performance, y Raquel Pérez Hernández, expert/engineer of strategy in energy solution. También han sido dos las representantes de Paradigma: María Barrilero, desarrolladora Java sénior, y Eloísa Ibáñez, arquitecto cloud.

Tres ingenieras han acudido por parte de NTT DATA: Nuria Solanas Alemán, manager – agile manager AM; Vanessa Solana López, director SES HXM; y Leticia Iglesias Miguel, manager customer engagement, área salesforce cloud. Por parte de BBVA IT, ha participado Silvia España Pérez, business manager en data & business development, mientras que Eva M. Prieto ha ido como socia y directora general de Keytron.

Captación de talento La jornada finalizó con una charla inspiradora que ha ofrecido el director gerente de la Real Academia de la Ingeniería, Javier Pérez de Vargas, a las jóvenes estudiantes. Durante la sesión, se han tomado fotografías y se ha grabado un vídeo que servirá para difundir una campaña de comunicación de impacto social sobre este asunto.

Las empresas participantes, a través de esta actividad de “employee branding” han tenido, además, la oportunidad de generar conocimiento entre las asistentes y en la campaña posterior. También han dado a conocer sus diferentes proyectos “employee engagement” de captación de talento joven. En cuanto a las ingenieras referentes, cada una ha sido protagonista de una sesión fotográfica profesional y todas ellas participarán en la campaña #YoSoyIngeniera 2023.

Campaña de impacto social El 23 de junio es un día muy especial para homenajear a las mujeres que trabajan en el campo de la ingeniería, que ha sido ocupado tradicionalmente por los hombres, y a las que lo han hecho en el pasado. Al mismo tiempo, es necesario poner de relieve los bajos índices de presencia de las mujeres en esta área.

Este año, la campaña de impacto social que ha diseñado Womenalia quiere destacar la importancia de las mujeres ingenieras a lo largo de la historia. Con el lema “Ingenieras: forjando el futuro; heroínas en acción”, la campaña pone de relieve la contribución de estas profesionales al desarrollo económico de las sociedades a nivel global.

Solo ver los ojitos de las cuarenta niñas, impresionadas del trabajo que desarrollan estas ingenieras, ha cambiado su visión de lo que son las diferentes profesiones STEM y de la oportunidad que se les abre para su futuro. Los testimonios que se pueden ver en RRSS, determinan que se creen capaces de dar un cambio en la elección de su bachillerato y sus estudios superiores, par contemplar estas como una opción más a la hora de elegir.

Esta campaña de impacto social tendrá un alcance de 500.000 personas, por lo cual se están superando con creces los objetivos que se habían marcado.

Sobre Womenalia Womenalia es una empresa tecnológica de impacto social que busca ayudar a la mujer profesional y emprendedora en su camino profesional, sea cual sea. Desde estudiantes que quieran trabajar, hasta mujeres en edad de jubilación.

Posee una plataforma tecnológica que sirve de nexo de encuentro a modo de red y comunicación para las más de 300.000 usuarias registradas.

Ofrece herramientas de aceleración y acompañamiento para que la mujer profesional pueda paliar y afrontar todos los obstáculos y problemas que encuentra a diario en su entorno laboral, que son muchos.

La formación, talleres, eventos, contenidos, ofertas de empleo y networking, junto con la inspiración y la motivación, son las claves para que se sientan acompañadas, ya que es #MásFácilJuntas.