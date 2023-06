Descubrir la majestuosidad de los Parques Nacionales del Oeste de Estados Unidos con City Tours USA

Las maravillas naturales se encuentran ubicadas en todas partes del mundo, pero Estados Unidos es un país privilegiado para visitarlas. Con una gran variedad de Parques Nacionales, este país cuenta con todo tipo de climas, texturas y paisajes para recorrer toda la belleza del planeta Tierra en un mismo recorrido. Por ello, City Tours USA ha creado un circuito para recorrer los Parques Nacionales Estados Unidos de la Costa Oeste a lo largo de once días únicos.

Especialistas en recorridos turísticos en América del Norte City Tours USA es una operadora turística que ofrece sus servicios en Estados Unidos y Canadá, 100 % en Español. Para ello, poseen servicios propios en Nueva York, Los Angeles, Orlando, Toronto y Montreal. Gracias a ello, se han convertido en referentes del sector de los viajes organizados de habla hispana en América del Norte. Fundada en 1978, esta empresa familiar posee cuarenta años de trayectoria, a lo largo de los cuales han logrado posicionarse como mayoristas de sus servicios.

Entre la oferta de City Tours USA se encuentran excursiones de un día diseñadas para que los viajeros puedan aprovechar su tiempo al máximo. Estos recorridos incluyen guías profesionales que permiten a los pasajeros recorrer las ciudades como si fuesen nativos. Asimismo, cuentan con recorridos en circuito, de varios días de duración, que rondan entre los dos y los veintitrés días, para conocer diversas regiones de manera fácil y cómoda. Sumado a ello, cuentan con tours privados para los viajeros más exigentes que busquen una experiencia personalizada.

El circuito Maravillas del Oeste que permite recorrer los principales Parques Nacionales Estados Unidos Los Parques Nacionales Estados Unidos no solo se destacan por su belleza, sino porque son el destino perfecto para personas de todas las edades. Además, son una excelente manera de recorrer el país de manera diferente, accediendo a circuitos turísticos que no suelen incluirse en los recorridos habituales para turistas internacionales. Sumado a ello, este tipo de viajes no solo es divertido sino educacional, ya que permite acceder a las maravillas naturales del país de primera mano.

City Tours USA ha diseñado un circuito de once días, con desayuno y wifi incluidos, que puede realizarse entre los meses de mayo y octubre totalmente en español para conocer las maravillas de los Parques Nacionales del Oeste de Estados Unidos. El mismo inicia en Los Angeles y culmina en San Francisco, incluyendo hospedajes en las cadenas Hilton y Best Western, entre otros hoteles cercanos a los parques. Asimismo, el precio incluye la admisión a los parques nacionales Antilope Canyon y Horseshoe Bend, Bryce Canyon y Zion National Park, Grand Canyon, Yosemite National Park, y Monument Valley, todos ellos con un guía especializado de habla hispana. Opcionalmente, pueden incluirse city tours por Los Angeles y San Francisco.

Gracias a su amplia experiencia y su compromiso con la satisfacción de sus viajeros, City Tours USA se erige como el aliado ideal a la hora de conocer los Parques Nacionales Estados Unidos.