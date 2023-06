Adivinación con el tarot en línea, todo lo que debes saber

El tarot en línea es similar a la clásica alternativa cara a cara. Un asesor psíquico con experiencia tira las cartas y las interpretara en función de tus circunstancias específicas. Ya sea en línea o cara a cara, los resultados siempre serán los mismos. Al final, lo importante es que el psíquico conecte con tu aura.

Algunas personas ven el tarot en línea como una forma de encontrar revelaciones profundas de la vida o tal vez una suerte de ayuda para tomar decisiones importantes. Otros lo ven como un ritual de charlatanes, por no hablar de aquellos que ven las cartas del tarot como algo místico que guarda innumerables secretos.

Lo cierto es que las cartas del tarot representan una herramienta eficaz que puede brindar orientación y compañía, pero también es una buena opción para trabajar en tu desarrollo personal. Ahora bien, ¿para qué deberías usarlo? ¿El tarot en línea es bueno para adivinar el futuro, o es solo para conocer tu vida?

Cómo funciona el tarot en línea

Las cartas del tarot se distribuyen en diferentes patrones, siendo la cruz celta la más popular. El diseño implica sacar 10 cartas diferentes. Cada una de ellos tiene un significado, pero también representan una visión particular de tu vida.

Si bien se pueden usar otros diseños, el concepto es el mismo. Cada carta gira en torno al héroe, tú, que sería la carta en el medio. Todo alrededor de esa carta representa aspectos de tu vida, como tu historia o quizás problemas que puedas tener o personas que están profundamente conectadas contigo.

Cada carta alberga información. Algunos sistemas también usan números o quizás las estrellas, además también hay diferentes tipos de mazos. Ciertas cartas están reforzadas con todo tipo de ilustraciones coloridas y mensajes nítidos, para que cualquiera pueda leerlas.

El tarot en línea cuenta la historia de tu vida

El tarot en línea puede darte una serie de respuestas sobre tu vida, así como los diferentes ciclos y cómo te afectan. No importa quién lea las cartas, qué tipo de experiencia tengan o qué tipo de mazo usen.

Las cartas se barajan, se cortan (es decir, se separa el mazo en dos), y luego se colocan en un cierto orden o patrón. Su significado depende de lo que estés buscando exactamente. Si te preocupa tu vida amorosa, encontrarás respuestas relacionadas con tus conexiones personales. Si necesita respuestas con respecto a su carrera profesional, la interpretación irá en esa dirección. Esto quiere decir que la misma carta puede significar varias cosas.

Las cartas expresan las tribulaciones, los desafíos y los obstáculos que enfrentas durante tu viaje. Sin embargo, el mazo de arcanos mayores es ligeramente diferente, lo que significa que no siempre eres el héroe. A veces, estas cartas se refieren a otras personas en tu vida.

Son más generales y difíciles de interpretar, ya que podrían indicar cosas generales.

No hay dudas al respecto, el tarot en línea representa un lenguaje sofisticado. No tiene que ver con cuántos libros lees al respecto porque, después de todo, cualquiera puede aprender lo que significa cada carta. Se trata principalmente de tener el don adecuado, entrenarlo y usar tu experiencia.

El tarot en línea no se trata de adivinar el futuro

Algunos pueden encontrar esto decepcionante, pero el tarot del amor gratis no es realmente para ver el futuro. Está relacionado de una forma u otra, pero es un tema completamente diferente.

De hecho, puedes buscar ayuda de diferentes asesores psíquicops que utilizan diferentes mazos, patrones o técnicas de lectura. Si alguien te dice que puede adivinar los números de la lotería o darte la fecha de nacimiento de tu próxima pareja, ¡date la vuelta y sal de ahí!

No importa cuál sea su experiencia, los asesores psíquicos no pueden hacer adivinaciones específicas. Pueden utilizar otras herramientas, ya sea de forma independiente o al mismo tiempo, con las cartas del tarot, pero las respuestas serán las mismas.

Las cartas del tarot te ayudan a escribir tu propia historia en lugar de ver el futuro en detalles muy específicos. La técnica está relacionada principalmente con los profundos significados psicológicos de la carta y cómo eliges aplicarlos en tu vida diaria.

Desde este punto de vista, una sola lectura puede incluso dejarte con más preguntas que respuestas reales. Es por eso que cuando las personas encuentran un asesor psíquico confiable y experimentado, regresarán una y otra vez para obtener más información sobre sus vidas.

Ajustando tu futuro

Si bien las cartas del tarot no pueden predecir tu futuro, pueden ayudarte a construirlo y remodelarlo en consecuencia.

Una carta puede simbolizar una pérdida. No es necesariamente una muerte en su familia, podría ser cualquier tipo de pérdida. Es el final de un proceso. Estás a punto de perder algo, pero eso hará espacio para algo más grande. Claro, es un poco una predicción, pero no será demasiado específica. Simplemente debes prepararte para cualquier eventualidad y poder reconstruir.

Una carta diferente puede indicar amor. No siempre significa que encontrarás el amor de tu vida, especialmente si estás soltero. Claro, podría ser eso, pero generalmente indicará armonía en tus conexiones interpersonales y comunicación.

Diferentes cartas muestran cosas diferentes. Tal vez tengas toxicidad a tu alrededor o personas que no necesariamente comparten tu misma energía en tu vida. No siempre te das cuenta, sobre todo porque estás acostumbrado. A veces, esas relaciones se sienten tóxicas, pero eliges mantenerlas en tu vida por conformismo.

Toda esta información es una ayuda para guiarte hacia adelante y hacerte reevaluar tu vida. La negatividad también podría ser propia. Tal vez tengas pensamientos y emociones negativas, además de preocupaciones. Quizás tienes tendencia a hacerte daño a ti mismo. Al obtener las cartas que te revelan esta información, te indicarán que reevalúes tu vida y hagas los cambios necesarios a largo plazo.

Conclusiones

El tarot en línea ofrece algunas revelaciones y detalles útiles sobre tu vida. Te dirá cómo es en el presente, analizará a las personas que te rodean, las emociones y las cosas, ya sea en el amor, tu carrera o en general.

Sin embargo, en esta misma nota, el tarot en línea no necesariamente te dirá lo que te depara el futuro. Evaluará tu presente y te dará respuestas para que tomes decisiones.



Al final del día, estas decisiones te pertenecen por completo. Podrás obtener orientación, claro, pero eso es todo. Cómo la uses depende de tus decisiones futuras.