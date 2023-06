Ejercicios resueltos online de Física, Química y Matemáticas de Bachillerato y ESO

Desde siempre, matemáticas, física y química han sido las asignaturas para las que más estudiantes han requerido clases particulares de refuerzo. Esto se hace especialmente frecuente en ESO y Bachillerato.

Uno de los sitios educativos que se dedica a reducir las dificultades que presentan estas disciplinas es la Academia Alcover. Esta academia de Palma de Mallorca comenzó hace años una página web y un canal de YouTube para compartir material de refuerzo con sus alumnos. En la web publica ejercicios resueltos en pdf con enlaces a vídeos de su canal de YouTube. En pocos años, el particular estilo y forma de explicar del profesor Carlos Alcover y la gratuidad del material la han convertido en una web de referencia en toda España.

Los ejercicios resueltos que se pueden encontrar en la Academia Alcover La web de Academia Alcover se centra en Matemáticas, Física y Química de ESO y Bachillerato. Está estructurada por cursos y estos, a su vez, por asignaturas y temas. También dispone de un apartado con exámenes finales y exámenes de selectividad resueltos. Cuenta con un ágil buscador de ejercicios que permite encontrar rápidamente los ejercicios concretos que el estudiante esté buscando.

Esta web es visitada por 50.000 usuarios mensuales, que efectúan más de 25.000 descargas de ejercicios en pdf cada mes. En su mayoría son visitas provenientes de España, pero también cuenta con consultas desde Hispanoamérica, principalmente desde México, Ecuador, Argentina y Colombia.

El apartado más visitado es el de los ejercicios resueltos de física de 1º de Bachillerato.

El vídeo, un gran apoyo para entender las matemáticas, la física y la química Todos los ejercicios que pueden descargarse gratuitamente en formato pdf llevan enlaces a vídeos específicos del canal de YouTube de Academia Alcover. Este canal tiene más de 3.000 suscriptores y sus vídeos generan, de media, 60.000 visualizaciones mensuales.

"Una de las ventajas de los vídeos en YouTube es que el usuario puede resolver dudas a través de los comentarios", señala Carlos Alcover. "Además, está demostrado que el vídeo favorece la comprensión y la retención de los ejercicios. Siempre empiezo con el ejercicio ya resuelto en la pizarra, así el alumno no pierde tiempo viéndome escribir el enunciado y yo me puedo detener en explicar cada paso de la resolución", recalca.

El canal de YouTube de Academia Alcover aloja más de 2.000 vídeos de Matemáticas, Física y Química y dispone de 10 listas de reproducción temáticas.