NaturGreen lanza su delicioso Biogurt vegetal ecológico estilo griego

En los últimos tiempos, la oferta de yogures vegetales, ha evolucionado considerablemente. Hoy en día es posible encontrar productos saludables y sin azúcar que ofrecen una textura prácticamente idéntica a la de los yogures tradicionales.

Una de las marcas destacadas en este sector del mercado es NaturGreen, que recientemente ha lanzado un nuevo biogurt vegetal ecológico estilo griego. Este producto destaca por su textura ligera, pero con la suficiente densidad como para resultar saciante. Además, está elaborado con distintos ingredientes que provienen de la práctica de agricultura ecológica. Esta empresa impulsa un estilo de alimentación saludable que es beneficiosa tanto para la salud de las personas como para la conservación del medioambiente.

NaturGreen, a diferencia de otras empresas del sector, elabora Biogurts y Kéfires ecológicos sin usar soja entre sus ingredientes.

Características del nuevo NaturGreen Biogurt Greek Style Bio Este alimento es 100 % vegetal e integra coco fermentado con cultivos veganos estilo griego. Se elabora en una línea de producción que solo procesa productos de origen vegetal y no utiliza leche. Además, se presenta listo para consumo directo y es ideal para mezclar con cereales o fruta.

Por sus características, este producto resulta ideal para personas que siguen una alimentación vegetariana o vegana estricta, para aquellos que buscan reducir el consumo de artículos de origen animal o para quienes son intolerantes a la lactosa y proteínas de la leche de vaca. Además, este biogurt también es buscado por personas que quieren un alimento versátil para sus desayunos o meriendas.

Si bien este producto tiene sabor a coco, este resulta suficientemente suave como para poder realizar distintas preparaciones con cereales, frutas u otros ingredientes. Por este motivo, este tipo de productos es recomendable para niños. Adicionalmente, al no ser azucarado no altera la percepción de otros sabores.

Por otra parte, los yogures vegetales de NaturGreen se caracterizan por contener cultivos activos que tienen potencial beneficioso para el intestino. Asimismo, estos alimentos están formulados con ingredientes de calidad y sin saborizantes artificiales.

Otras ventajas de los yogures vegetales de NaturGreen Según indica un reporte publicado por una empresa especializada en nutrición, los yogures de NaturGreen siguen un alto estándar nutricional. Además, resultan saciantes porque contienen fibras vegetales que también actúan como espesantes.

Por otra parte, los fermentos que contienen estos alimentos vegetales contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo.

El nuevo biogurt vegetal y ecológico estilo griego de NaturGreen es un alimento de calidad que resulta ideal para llevar adelante una dieta saludable.