El Equipo Kern Pharma afronta ilusionado los Campeonatos de España

La Comunidad de Madrid acogerá, de viernes a domingo, los Campeonatos de España de Carretera 2023 (España, UCI 1.NC, 23-25/06), una cita que el Equipo Kern Pharma aguarda con la ambición de ofrecer un gran nivel, ser protagonistas en carrera y continuar con las buenas sensaciones de las últimas semanas. El viernes 24, Sevilla la Nueva será el escenario de la contrarreloj individual, mientras que, el domingo 25, los farmacéuticos disputarán la prueba en línea desde San Lorenzo de El Escorial.



Urko Berrade, Pablo Castrillo y Raúl García serán los encargados de representar al Equipo Kern Pharma en la prueba contra el crono, de 32 kilómetros e ideal para los especialistas en la disciplina. El madrileño, vigente campeón de España, expresa: “Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, reconocí el recorrido hace unos días y me gustó bastante, necesitas ser regular y saber gestionar los esfuerzos, algo que yo controlo porque me conozco mucho”. El domingo, quince farmacéuticos se enfrentarán a los 186,1 kilómetros y 3100 metros de desnivel que plantea el trazado de la prueba en ruta. El doble paso por el Alto de la Cruz Verde y los últimos 2 kilómetros del día en ligera ascensión serán los principales obstáculos para los jóvenes navarros.

“Afrontamos los campeonatos con muchas ganas, en la contrarreloj tendremos a tres ciclistas que se han preparado muy bien y pueden hacer una buena actuación, pero también sabemos contra quién corremos y que no será nada fácil”, avanza Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma. “En la ruta queremos ser muy incómodos e impredecibles hasta la parte final, el nivel medio del equipo está subiendo mucho y esa va a ser nuestra baza el próximo domingo. Pese a que no hay un gran puerto se acumula bastante desnivel y creo que se acabará imponiendo un gran corredor”, añade.

Además de la cita española, el Equipo Kern Pharma estará presente en otros dos campeonatos nacionales. Giovanni Carboni tomará la salida el próximo sábado en el Campeonato de Italia en ruta y, el domingo, Danny van der Tuuk participará en la prueba en línea de Países Bajos.

Campeonato de España de Carretera (España, UCI 1.NC, 23-25/06) Web oficial de la carrera | Libro de ruta 23/06 – 13:30. Sevilla la Nueva, 32 km Urko Berrade, Pablo Castrillo, Raúl García 25/06 – 9:10 – 13:49. San Lorenzo de El Escorial, 186,1 km Roger Adrià, Urko Berrade, Héctor Carretero, Pablo Castrillo, Iñigo Elosegui, Kiko Galván, Carlos García, Raúl García, Jordi López, Martí Márquez, Pau Miquel, José Félix Parra, Mikel Retegi, Ibon Ruiz, Eugenio Sánchez

Cobertura: Televisión en directo a través de Eurosport (D25, 12:15). Campeonato de Italia de Carretera (Italia, UCI 1.NC, 24/06) 24/06 – 11:10 – 17:00, Comano Terme, 227 km Giovanni Carboni

Campeonato de Países Bajos de Carretera (Países Bajos, UCI 1.NC, 25/06) 25/06 – 12:30 – 17:35, Sittard-Geleen, 220,4 km Danny van der Tuuk