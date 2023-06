El abogado de extranjería Pau Ventura Álvarez habla sobre la importancia de divulgar contenido especializado

De acuerdo con datos vertidos por el Instituto Nacional de Estadística, durante el primer semestre de 2022, el número de extranjeros en España aumentó en 172.456 personas, cifra que representa el mayor crecimiento desde 2019. En este contexto, resulta fundamental para quienes llegan al territorio español contar con el asesoramiento experto de un abogado especializado en extranjería que pueda brindarles toda la información necesaria para regularizar su situación en el país.

Este es el caso de Pau Ventura Álvarez, un profesional dedicado a la asesoría y gestión de trámites de extranjería, nacionalidad y asilo, desde el bufete Ventura Extranjería Abogados. Además, este experto cuenta con más de 600.000 seguidores en redes sociales, donde explica de forma detallada y dinámica temas relacionados con su especialización.

¿De dónde nace la idea de divulgar contenido relacionado con el derecho de extranjería?

La verdad es que hacer vídeos y contenido siempre me ha apasionado, aparte de que yo soy un gran consumidor de contenido jurídico y de entretenimiento.

La idea de divulgar contenido relacionado con el derecho de extranjería sale de que creo firmemente en que los conceptos y trámites, en general, se entienden mucho mejor si son explicados en vídeo, dado que un blog escrito no es tan claro.

Personalmente, pienso que cualquier contenido es mucho más comprensible en formato vídeo, si no, piénsese en los profesores de la escuela, muchas veces, los alumnos entienden mucho mejor con ejemplos que no leyendo el libro. De lo anterior, y sumando mi pasión por el derecho de extranjería, creé mis redes sociales para divulgar todo lo relacionado con mi trabajo, el cual es 100 % especializado en extranjería, nacionalidad española y protección internacional.

¿A qué atribuyes tu éxito en las redes sociales y cuál es el impacto que te ha generado a nivel profesional?

No me considero una persona exitosa, ya que esto lo considero vanidoso por mi parte, sino que me considero un abogado que ayuda a los demás a un precio muy muy económico. Esta acción de ayudar a los demás a un precio realmente económico surge de que mis clientes son personas que han dejado sus países para buscar una vida mejor en otro continente, lejos de sus seres queridos. Cuando tú dejas tu país, te encuentras en situaciones difíciles, como, por ejemplo, no tener la documentación en regla en el país de destino, lo que impide que puedas trabajar de forma legal. Esto comporta que los extranjeros se encuentren en desigualdad de oportunidades, y yo, desde mi despacho y asesoramiento jurídico, contribuyo a que puedan regularizarse, a un precio muy económico.

El impacto que me ha generado profesionalmente es que he conocido a muchas personas, las cuales, cada una tiene su vida e historia personal, y esto me ha ayudado a crecer como persona.

¿Has notado un crecimiento del público en España interesado en este tipo de contenidos? ¿Ayudan a la gente a decidirse por los servicios de tu firma?

Creo que es un hecho que las personas consumimos vídeos de lo que nos interesa por las redes sociales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida de los distintos países del mundo, especialmente la latinoamericana, y muchas veces miro vídeos de las comidas típicas de estos países.

Y al igual que yo, lo hacen las demás personas, cada uno miramos y buscamos lo que nos interesa en ese momento. El hecho de que haga vídeos sobre el derecho de extranjería permite que muchos extranjeros que llegan a España conozcan sus derechos y cómo se pueden establecer en España, y esto les ayuda a despejar muchas dudas cuando llegan a este país. Por ejemplo, si yo me fuera a Latinoamérica a vivir, probablemente miraría abogados del país para saber cómo, cuándo y qué tengo que hacer para vivir en el país.

¿Por qué decidiste abrir un despacho especializado en el derecho de extranjería?

En cualquier ámbito profesional, creo que te debes especializar, ya que solo así puedes dar tu 100 %. Hablando especialmente del ámbito del derecho, todas las ramas del derecho son demasiado amplias como para conocerlas todas, y si quieres abarcarlo todo, al final no sabes de nada.

Por lo anterior, decidí centrarme al 100 % en el derecho de extranjería, así, puedo centrar todos mis esfuerzos en ser cada día mejor y nunca parar de formarme en ello.

¿Qué consultas suelen requerir más vuestros clientes?

En mi despacho, generalmente solemos tramitar los conocidos arraigos, ya que son los trámites que necesitan más mis clientes. El arraigo es una figura jurídica con la que se pasa de una situación de irregularidad a una situación de regularidad, comportando un permiso de residencia y trabajo en España.

España cuenta con una legislación según la cual, después de cierto tiempo de forma irregular, te puedes regularizar, y estos son los trámites que generalmente solemos hacer en mi despacho.

¿Cuáles son los aspectos diferenciales de los servicios que ofrece la firma?

Nuestra diferencia está en la especialización. Somos un despacho altamente especializado en todo lo relacionado en el derecho de extranjería, nacionalidad española y protección internacional (asilo), esto nos da un valor añadido y nuestros clientes reciben la información correcta y precisa en todo momento.

Aparte de la especialización, también contamos con unos precios muy económicos. La política de precios económicos es un pilar fundamental en mi despacho, contribuyendo a que todo el mundo pueda acceder a la justicia de forma igual y sin barreras económicas.