Remedios Nieto Lorca publica ‘El silencio de los pájaros’, un poemario que pone de manifiesto 'la crueldad de la intolerancia'

La poesía es el género de la belleza por excelencia, pero también es uno de los menos entendidos. Remedios Nieto Lorca es una poetisa experimentada y en El silencio de los pájaros, ha decidido usar los versos para tratar temas tan importantes como la fobia, la intolerancia y el menosprecio.

“En general, este poemario va dirigido a todo el mundo. Sobre todo, a aquellos que no son sensibles a este tipo de temas sociales, en un intento de sembrar un poco de consideración y de empatía hacia los que lo sufren. Pero en especial (y a modo reivindicativo), va dirigido a todos los que, de alguna manera, sufren o han sufrido el hedor de estas malas yerbas, con el reconocimiento y la admiración que por mi parte merecen”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “aquello que ya conoce, porque es una realidad latente, pero expresado desde dentro, desde la empatía, desde la consideración, y en un intento de vestir el traje del otro, de vivir la situación del otro, de sentir el sufrimiento del otro, expresado de una manera distinta, a veces cruel, otras, irónica, sarcástica, muchas de ellas, pero siempre real y sentida”

Sinopsis El silencio de los pájaros pone de manifiesto la dura realidad de aquellos que sufren la crueldad de la intolerancia, la fobia y el menosprecio, por parte de un sector de la sociedad poco dado a empatizar con el más débil y con el considerado diferente, así como su afán de dominio y de poder sobre ellos.

<< El odio es un relámpago de muerte

que ríe sin mandíbulas.

La intolerancia, una hidra de Lerna

policcéfala, ctónica y destructiva>>.

Como reza en estos versos, con el lamento del dolor expresado en cada poema, no solo van implícitos la angustia, el miedo y la pesadumbre de quienes sufren el estigma de esta lacra social, sino también una clara intención de denuncia y la reivindicación de una justicia más humana y protectora.

Autora Remedios Nieto Lorca (Montefrío, Granada) cursó estudios de Filología Hispánica y de Geografía e Historia. Es miembro de la A.H.E (Asociación Hispana de Escritores), cofundadora del Grupo Literario “De Par en Par” de Valdemoro (Madrid), y especialista en Creación Literaria por la Universidad Camilo José Cela y Función Lenguaje.

Ganadora de algunos premios literarios, también ha sido incluida en varias antologías y publicaciones colectivas.

Ha publicado, entre otros, Poemas para una exposición (Poesía. 2004), Los espacios vacíos, (Poesía. 2005), Has de saber (Prosa poética. 2009), Entre rimas y pucheros (Poesía y prosa. 2011), Pablo bajó al establo (Cuento rimado. 2012), El paseo de Alexander (Poesía. 2014), Sobre pasos de hojarascas (Poesía. 2019, Tan cerca (Poesía. 2021), ¡Oooh, oooh, me cáchis! (Cuentos rimados. 2021).