DOYA, las 2 hermanas hispano-francesas que triunfan en Francia, lanzan su single 'No anda sola'

DOYA es un grupo formado por dos hermanas, unidas por la misma sensibilidad musical. Nacidas en Francia de padres españoles, se ven inmersas en un ambiente multicultural y crecen bajo la influencia musical del flamenco.

Desde la infancia, Marina y Melissa sienten una verdadera pasión por la música y aprenden a tocar el violín, el saxofón y la percusión. Reciben formación musical clásica en el Conservatorio de Tarbes (Francia). En la adolescencia, se dedican al flamenco, pasando la mayor parte del tiempo en Andalucía y aprenden el cante, la guitarra y el cajón.

En 2018, crean un dúo explosivo en el que fusionan ambas voces con una selección de varios instrumentos, mezclando numerosos estilos musicales como el flamenco, sonidos latinos, pop y electrónicos. En poco tiempo, seducen a un gran público en todo el mundo y, tras numerosas actuaciones en Francia (Sala Zenith o Sala Pleyel teloneando a Marisa Monte) y en el extranjero y millones de visitas en sus vídeos, el dúo continúa su ascenso y prepara el lanzamiento de un próximo EP.

DOYA ahora vive a caballo entre Alicante, donde tienen su propio estudio, y Francia. Precisamente es en tierras galas cuando su carrera empieza a despegar, acaparando cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y provocando darse a conocer en todo el país a través de un célebre programa de televisión con millones de telespectadores de audiencia.

DOYA ha participado en la edición 2023 de La Voz Francia, donde han dejado su personal sello e identidad musical flamenca y el orgullo de su origen andaluz, cantando versiones como Ingobernable de C-Tangana, Ave Cesaria de Stromae o Ca va, ça vient de Vitaa et Slimane siempre llevadas a su particular inspiración de aires del sur.

Su paso por el célebre programa de TV, apadrinadas por el grupo de rap francés Bigflo y Oli, ha sido una vivencia muy ‘real’, tal cual se ha visto en la televisión. “La experiencia ha sido muy humana, nos sorprendió. Nos dejó mucha libertad en la elección de las canciones, por ejemplo", comentan las hermanas.

Las hermanas DOYA ahora están trabajando en su primer álbum. "Tenemos canciones ya compuestas en el cajón. Estamos esperando para sacarlas pronto", comentaban hace poco tiempo. El momento ha llegado y el resultado verá la luz en pocos meses. De momento no se debe perder el videoclip de su primer single "No andas sola"

DOYA en cifras TikTok + 6M views / 99k followers

Instagram +5M views / 160k followers

Facebook +10,5 M views / 124k followers

Youtube +591k views on the last single

Spotify 500k streams "No anda sola"