Algunos consejos para la decoración de casas pequeñas, por Decoratips

Gracias a la decoración de interiores, es posible sacar el máximo partido a cualquier espacio, sin importar lo pequeño que sea. Sin embargo, hay que considerar diferentes aspectos de la casa, como el estilo o la distribución. Cuando se tienen estos en cuenta, es posible decorar cualquier parte de la casa con coherencia y estilo.

Es precisamente en las casas pequeñas donde el ingenio es más importante, con la finalidad de reunir todo lo necesario en un espacio reducido. Una tiny house es precisamente eso, una casa pequeña en la que no falta de nada. Estas se han convertido en tendencia, por sus diferentes beneficios, así que la revista Decoratips ofrece 25 consejos para decorar dormitorios pequeños aprovechando al máximo el espacio.

La tendencia de las casas pequeñas Las casas pequeñas, también conocidas como tiny houses o minicasas, se componen de espacios pequeños, que en conjunto no suelen superar los 50 metros cuadrados. Pese a esto, pueden ser de una o dos plantas. En cualquier caso, son viviendas en las que los metros no sobran, pero a las que se puede sacar partido con la decoración adecuada.

Esta tendencia surge debido al aumento del valor de las casas grandes y su mantenimiento. Por lo que jóvenes, parejas e incluso familias están optando por la compra de espacios pequeños, que requieren una baja inversión y un mantenimiento más sencillo.

Además, las propiedades pequeñas encajan en un modelo de construcción más ecológico, ya que se aprovechan mejor los recursos energéticos, cuidando así el medioambiente.

Consejos para decorar las tiny houses y sus dormitorios Las casa pequeñas han conseguido que las personas se centren en aquello que realmente necesitan en su vida, despojándose de adornos innecesarios. De esta forma, no solo se aprovecha mejor el espacio, sino que se crean espacios más armónicos, sostenibles y cómodos para vivir.

En este sentido, la decoración de dormitorios pequeños, salones o cocinas juega un papel muy importante para hacer de la pequeña casa un espacio acogedor y hogareño. Por esta razón, en Decoratips se puede acceder a artículos con consejos para ambientar las diferentes áreas de esta, siguiendo las tendencias del mercado y ganando al mismo tiempo sensación de amplitud.

Por citar algunos de los consejos más relevantes de la revista de decoración, es fundamental emplear una buena iluminación, instalar muebles multiusos o plegables y adquirir alfombras grandes.

Por otro lado, recomiendan hacer uso de espejos, añadir objetos decorativos con colores y texturas, usar plantas o divisores de espacios. Estos y otros tips se pueden consultar de forma ampliada en su página web.