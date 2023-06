Raúl García: un año de Campeón de España

El 24 de junio de 2022 fue un día muy especial para Raúl García y el Equipo Kern Pharma, pues el madrileño no solo consiguió una importante victoria, la primera de su carrera como profesional, sino que dio al conjunto farmacéutico el primer Campeonato de España de su historia. García fue el más rápido en la prueba contra el crono de 38,6 kilómetros, una gesta que aspira a poder repetir en el futuro.

Después de un año vistiendo el maillot rojigualda en una disciplina que le apasiona, hace balance de todo lo que ha supuesto para él y avanza sus expectativas de cara al próximo 23 de junio.





Esta semana se cumple un año de tu gran victoria en Mallorca. ¿Qué ha supuesto para ti ser Campeón de España de Contrarreloj? Para mí fue un sueño en ese instante, pero analizándolo a largo plazo sigue siendo igual de emocionante. Es un triunfo que va a quedar escrito en mi palmarés para siempre. También la constatación de que soy capaz de ganar en una prueba de este tipo y, por qué no, repetirlo en un futuro.

¿Recuerdas con detalle el momento? Como si fuera ayer. Crucé la meta y el speaker, Juan Mari Guajardo, comentó que había marcado el mejor tiempo y solo quedaban dos corredores detrás de mí, por lo que supe que al menos estaría en el podio. Al ser un recorrido de ida y vuelta pude fijarme en esos dos que tenía detrás e intuí que en el intermedio no llevaban un registro como el mío, pero siempre te surge la duda.

¿Cómo sentiste el apoyo del Equipo Kern Pharma? Todo el proyecto se alegró por mí cuando conseguí la victoria y noté que fue algo sincero. Eso te hace sentir que estás en un sitio en el que la gente te quiere. Más que un equipo somos una familia, un grupo de amigos.

No solo fue tu primer Campeonato, sino que también lo fue para la estructura profesional. ¿Qué crees que supuso? Sin duda fue una victoria importante porque cuesta mucho ganar una prueba de este tipo y se ha de valorar. Le dio alas a todos los que trabajan día tras día en el proyecto, pues nos dimos cuenta de que somos capaces de estar entre los mejores.

Vestido con el maillot de Campeón de España disputaste importantes pruebas como la contrarreloj individual de La Vuelta. ¿Se pedalea de forma diferente al llevarlo? Diría que igual, pero sí reconozco que te llega más el cariño de la gente, sobre todo en la Vuelta a España.

¿Qué sentiste en aquella contrarreloj? No sabría cómo describirlo. Me dio un subidón. Hasta que no estuve en la rampa de salida con la bicicleta, el buzo y el casco con los colores rojigualdas no asimilé que esa victoria de meses atrás era una realidad.

¿Ha supuesto algún tipo de presión ser el Campeón de España de la modalidad? No una presión como tal, pero sí una responsabilidad. Estás representando a un país, eres su imagen y por eso cuando afrontas una prueba contra el crono quieres hacerlo lo mejor posible.

Sabemos que la contrarreloj es una disciplina que te gusta mucho. ¿Has podido disfrutarla más este año? Desde que conseguí el maillot únicamente he podido disputar dos: en la Vuelta a España y la Étoile de Bessèges. La primera sí la disfruté porque la victoria era más reciente, pero la segunda fue como una etapa más.



Pocos días faltan para que participes en tu tercer Campeonato de España élite y, además, lo harás en casa, en Madrid. ¿Qué expectativas tienes? Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, por supuesto. Sé que no estoy en mi mejor momento de forma porque he atravesado unos problemas físicos, pero he podido encadenar unas últimas semanas de buenos entrenamientos y con la participación en el Tour de Eslovenia he cogido algo de ritmo.

Respecto a la preparación, ¿has seguido el mismo esquema que la temporada pasada? Ha sido similar al de hace dos años más bien, cuando también corrí en Eslovenia para llegar con un poco del ritmo a la cita. El año pasado la preparé en casa el último mes y me gustó mucho la experiencia. En esta ocasión lo he hecho al revés, he entrenado en altura y luego he competido en Eslovenia para adquirir ese punto que me pudiera faltar para ser competitivo.

El recorrido es diferente al de Mallorca. ¿Crees que se te adapta bien? Lo reconocí hace unos días y me gustó bastante. Es más repechero, pero sin llegar a acumular una excesiva dureza. Un circuito rápido que no tiene descansos y la parte final pica todo para arriba. Me gusta y creo que se me adapta bien porque no soy un corredor ni muy ligero ni muy pesado, por lo que sobre el papel va genial. Además, necesitas ser regular y saber gestionar los esfuerzos, algo que yo controlo porque me conozco mucho. Si consigo llegar en buen momento de forma puedo estar peleando otra vez.

¿Cómo quedaría Raúl García contento con su actuación? Quiero hacer la mejor contrarreloj que tenga dentro. Si puedo mejorar la del año pasado, todavía mejor. Creo que es posible y si lo hago puedo estar peleando por el podio o la victoria. Eso significaría que voy creciendo año tras año.