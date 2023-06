Alerta invitadas, guía básica para ser una de las mejores vestidas este 2023

Cada año, la moda evoluciona y se adapta a nuevas tendencias y necesidades del mercado. Esta época estival de 2023 trae consigo prendas y accesorios repletos de color, brillo y vida que, sin duda, se convertirán en los imprescindibles de la temporada. Entre las tendencias más llamativas caben destacar dos de ellas; Wasabi Green y Hyper Pink. Para ir a la última, en este artículo se explica las claves para ser una de las mejores vestidas este 2023.

Los vestidos son una prenda clásica que nunca pasa de moda, y este año no es la excepción. Los vestidos de corte midi y maxi serán los más populares este 2023, especialmente los modelos con florituras y lazadas XL que aportan un toque de elegancia y sofisticación, como es el caso de los últimos diseños de grandes firmas españolas como Hortensia Maeso o Juan Vidal. Los vestidos ajustados al cuerpo también son tendencia, y los modelos con hombros descubiertos o palabra de honor serán los preferidos para los días más calurosos.

Por otro lado, los trajes de dos piezas son una prenda que ha cobrado especial protagonismo en los últimos años, y este 2023 no será la excepción. Los trajes de chaqueta y falda o pantalón se presentarán en diseños más atrevidos y coloridos que nunca antes, como ha hecho la firma española Celia B o Charo Ruiz que han combinado tejidos más sofisticados como el guipur o prints como el vichy o las rayas. Además, en estos diseños de dos piezas los colores pastel y los estampados geométricos son los más populares.

En cuanto a joyas se refiere, los pendientes XL son una tendencia que ha ido ganando fuerza en los últimos años, y este 2023 se consolidan como una de las opciones más elegantes y sofisticadas para cualquier look gracias a firmas de alta moda como Schiaparelli. Marcas españolas como Lausset o Joys han adaptado esta tendencia a sus diseños con formas geométricas y juveniles. Por otro lado, los pendientes y anillos de brillantes de colores, como la esmeralda, son una tendencia en la joyería actual. Firmas como Customima y Joyas Antiguas Sardinero ofrecen piezas únicas y exclusivas que añaden un toque de color y elegancia a cualquier outfit. Estas joyas son una inversión que pueden ser pasadas de generación en generación, consiguiendo ser las protagonistas de cualquier look.

Por último, las tendencias en calzado y accesorios más actuales para este verano aúnan los colores vivos y los metalizados. El amarillo, el verde y el rosa serán los tonos estrella, especialmente en tejidos como el satén, el yute o la piel vegana. Firmas de calzado como Gaimo, Mustang y Vidorreta traen en sus nuevas colecciones modelos atractivos y combinables como cuñas de esparto, stilettos o bolsos de rafia perfectos para cualquier ocasión.

Por todo esto y más, las tendencias de invitadas en verano para este año ofrecen una amplia variedad de opciones para todas las mujeres. Desde los colores pastel y los diseños florales, hasta las joyas y accesorios llamativos. Estas tendencias aseguran que todas las invitadas brillen en cualquier evento.