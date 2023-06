La solución de EGINER, ¿qué hacer si se pierden las llaves del coche?

Las llaves de los automóviles son elementos indispensables para poder acceder y utilizar los vehículos de manera segura que, con el paso del tiempo, se han vuelto piezas sofisticadas, equipadas con tecnología avanzada para aportar mayor seguridad y funcionalidad.

Dado que son elementos cotidianos y pequeños, con frecuencia, pueden extraviarse, ocasionando preocupación y situaciones incómodas a sus propietarios.

Sin embargo, en el caso de perder las llaves del coche, estas situaciones pueden resolverse rápidamente, sin estrés, de la mano del servicio especializado en duplicado y recuperación de llaves de EGINER.

Perder las llaves del coche ya no es un problema Hay varios pasos recomendados a seguir ante el extravío de las llaves de un vehículo, ya sea por el robo, el olvido o la pérdida de estas.

Por un lado, lo más fácil es buscar el juego de llaves de repuesto. En caso de estar de viaje o fuera de casa, se puede contactar a alguien de confianza para que las busque y las lleve a donde sea necesario. Este es un servicio que, incluso la marca del coche o la empresa aseguradora suelen ofrecer, encargándose de recoger la segunda llave para después enviarla a la ubicación requerida a un precio acorde a la urgencia.

Por otro lado, no siempre existe esta alternativa, por no contar con nadie que pueda realizar el envío de la llave o por no tener un juego de repuesto.

Es aquí donde, para muchos, la situación se complica y se vuelve difícil.

Sin embargo, no para quienes saben que existe el servicio de recuperación de llaves de coche de EGINER. La alternativa de contactar a esta empresa dedicada a trabajar con la reparación de cerraduras y el duplicado de llaves de vehículos es una solución muy efectiva si se pierden las llaves del coche.

Recuperación de las llaves del coche Con 60 años de trayectoria en el sector, EGINER cuenta con un equipo especializado en llaves y cerraduras de automoción. Entre sus servicios profesionales, ofrecen una solución inmediata a quienes perdieron las llaves de su vehículo a partir de su servicio de recuperación de llaves por pérdida total para coches. En estos casos, el conductor evita el cambio de la cerradura del coche y puede acceder a un nuevo juego, ahorrando tiempo y dinero en el proceso.

Al acudir al taller en Barcelona de EGINER, el propietario del vehículo contará con una atención personalizada para recuperar sus llaves.

Si no se dispone del código de la llave del coche en EGINER lo podrán obtener a través de la combinación del bombín de la cerradura y la centralita del vehículo, sus técnicos especialistas se encargarán de todo el proceso de recuperación.

A su vez EGINER realiza la distribución a nivel nacional de recambios para cerrajería de automoción a través de su plataforma SPEEDLOCK, exclusiva para profesionales, donde todos sus recambios incluyen la adaptación a partir del código de la llave o por fotografía de la llave.