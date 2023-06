¿Para qué sirve el examen oficial de inglés Aptis? Reconocimiento a nivel nacional e internacional

En los últimos años, aprender inglés se ha convertido en un aspecto fundamental tanto a nivel profesional como personal. Cada vez más personas se interesan en estudiar este idioma, con el objetivo de destacar en el campo laboral o de viajar a países donde se habla como primera lengua. En España, la posesión de un certificado emitido por una entidad oficial es ya imprescindible.

Actualmente, existen diversas herramientas que ayudan a evaluar la capacidad lingüística en inglés de una persona. Una de las más modernas y económicas es el examen Aptis ESOL General. Este se caracteriza por tener un amplio reconocimiento en más de 85 países. Además, continúa abriéndose paso alrededor del mundo como uno de los exámenes oficiales de inglés más confiables para validar y elevar los estándares del inglés.

¿En qué consiste el examen Aptis ESOL? El examen Aptis es una prueba desarrollada por expertos del British Council, una de las instituciones con mayor prestigio en todo el mundo en lo que se refiere a la enseñanza del inglés. Es considerada como una de las más recientes con relación a la evaluación de las competencias de inglés, puesto que ofrece recursos audiovisuales de última generación y las preguntas se adecúan a ejemplos cotidianos de la sociedad, a diferencia de otros exámenes tradicionales más académicos como Cambridge o IELTS.

Las habilidades lingüísticas en esta evaluación se centran en los niveles A1 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (MCER). El examen Aptis ESOL General se desarrolla en cuatro competencias específicas: hablar, escuchar, leer y escribir. Además, permite evaluar los conocimientos gramaticales y de vocabulario que posee un usuario. Es decir, evalúa en los 5 componentes del idioma.

Esta herramienta también destaca por su versatilidad, ya que cuenta con diversas modalidades: Aptis General, Aptis for Teens, Aptis for Teachers y Aptis Advanced. De esta manera, Aptis evalúa desde estudiantes con 13 años a universitarios con niveles más intermedios y profesionales que necesitan crecer dentro de su empresa, u opositores y profesores de colegios bilingües, donde se requiere probar un nivel avanzado de inglés.

Una herramienta de evaluación innovadora y fiable El examen Aptis también se distingue de otros sistemas oficiales de evaluación de inglés por ofrecer amplia variedad de fechas entre las cuales escoger -en sus múltiples sedes de exámenes oficiales por toda España-, así como también por tener un precio económico. Adicionalmente, la rapidez en la entrega de los resultados también ha convertido este examen en una de las mejores opciones, ya que se pueden obtener en un plazo no mayor a las 72 horas. Si bien el examen se realiza por ordenador en sesiones presenciales supervisadas, lo cual es una ventaja para evitar los nervios ante un examinador físico, no puede realizarse online desde el ordenador de casa. El examen dura entre 3 y 4 horas y se puede reservar la plaza y pagar las tasas en la web del British Council o a través de academias especializadas en preparar el examen Aptis como Aula Inglés Academy.

En España, el examen Aptis es reconocido por entidades e instituciones de casi todas las comunidades autónomas, para las becas Erasmus+, méritos de oposiciones, Habilitación Lingüística y en la mayoría de universidades. Lo importante a la hora de elegir qué título de inglés conviene preparar es dejarse asesorar por una academia especializada y tener claro el nivel de partida, disponibilidad para estudiar y fecha para la que se quiere conseguir el objetivo.

Al contrario que ocurría en el pasado, el verano ya no es una excusa para poder mejorar el inglés. Gracias a la tecnología, existen plataformas de autoestudio para preparar Aptis con las que se puede estudiar sin horarios desde la playa o el pueblo, simplemente teniendo una conexión a internet. Además de los clásicos intensivos de verano si se prefieren clases presenciales en la ciudad.