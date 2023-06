Temarios en 2.500 palabras, gran novedad metodológica en el estudio de las oposiciones de habilitación nacional

Alejandro Sarmiento Carrión, Interventor del Ayuntamiento de Sestao responde a una serie de preguntas sobre las funciones de los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento:

¿Quiénes son y que hacen esos prestigiosos y desconocidos funcionarios imprescindibles para el funcionamiento de las entidades locales en toda España?

La tarea de secretarios, e interventores de la administración local consiste en facilitar que la acción de los gobiernos locales se lleve a cabo conforme a la normativa de un Estado de Derecho a través de unas funciones reservadas. El ordenamiento jurídico nos reserva unas funciones de carácter público obligatorio en dichas administraciones, tales como la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación

Señor Sarmiento: sus temarios para el estudio de las oposiciones de Secretaría de Entrada, Intervención tesorería y Secretaría Intervención gozan de un gran prestigio a nivel nacional, ¿podría decirnos si es un buen momento para la preparación de estas oposiciones?

Muchas gracias, actualmente existe una carencia de provisión de estos puestos de trabajo a través de funcionarios de carrera. Existen, por ejemplo, un total de 1.048 vacantes en la subescala de intervención-tesorería para municipios de cinco a veinte mil habitantes. Solamente un 46,83 % están cubiertas por funcionarios con plaza en propiedad. En términos totales, de 7.685 plazas de habilitados nacionales, se hallan vacantes prácticamente la mitad, un 47,5 %. A pesar de la convocatoria extraordinaria e inminentes de 1.000 plazas anunciadas por el Ejecutivo, deben seguir produciéndose ofertas de empleo adicionales muy importantes o no se solucionará este problema en el medio plazo.

¿Cuáles son las características de sus temarios en 2.500 palabras?

Bueno, la primera es que están escritos pensando en el opositor que tiene que estudiarlos. La mayoría de temarios no se ajustan en su extensión al tiempo de exposición, ni del ejercicio oral, ni de los escritos. Nuestros temarios están redactados sobre convicción de que el opositor tiene una enorme carga de trabajo y a esta ingente labor no debería añadir tareas prescindibles. El estudiar temas con un exceso de contenido para luego resumirlos es una de esas tareas absurdas que el autor experimentó en carne propia, estudiando con dos niños pequeños a la vez que trabajaba, con muy poco tiempo disponible.

El temario se sirve de recursos como una redacción clara y concisa; una estructura ordenada que facilita la memoria fotográfica; una sintaxis sencilla que dirige la atención a lo esencial y otros medios como la exposición idéntica de conceptos exigidos en varios temas y el ajuste de la extensión de cada tema al tiempo disponible en los exámenes orales. Todo ello redunda en beneficio del opositor y allana las dificultades que la oposición comporta para quienes se enfrentan a ella. Una redacción sencilla pensada desde el inicio para su exposición oral que trata de evitar construcciones farragosas, y clara. Los temas añaden un esquema de trabajo, un cuadro nemotécnico que sirve para apuntar el número de vueltas y el tiempo de los sucesivos cantes para que el opositor pueda observar su evolución.

¿Qué son los audiotemas de derecho local?

Una gran innovación: los audiotemas de las oposiciones de administración local se corresponden exactamente con los temas “escritos” y contribuyen a fijar la memorización y multiplicar el tiempo de estudio. Para que los opositores puedan repasar contenido y establecer vínculos mentales, ya que el efecto de la voz humana potencia el tema previamente estudiado, es como si un tercero te estuviera ofreciendo una clase, ayudándote a relacionar conceptos, y memorizar, mientras realizas otras tareas cotidianas: limpieza, paseo, conducir, deporte, viajes.

