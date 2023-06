El líquido ‘mágico’ que permite transformar el aceite usado en detergente, en solo 1 minuto. Souji, la revolución del reciclaje

Souji es un líquido 100 % innovador, elaborado a base de compuestos minerales y vegetales que ha destacado en el mercado por su capacidad para transformar el aceite usado en detergente multiusos para ropa, lavavajillas y friegasuelos. En solo 1 minuto y 3 simples pasos.

El método utilizado en este proceso es único en el mundo y cuenta con 3 patentes registradas en más de 40 países, así como múltiples premios de innovación y sostenibilidad. Lo que consigue es la reacción química de saponificación, donde se permite que los triglicéridos y las moléculas presentes en las grasas del aceite reaccionen, generando un limpiador multiusos. De manera tradicional esta reacción química se produce mezclando el aceite con una base fuerte, como la sosa cáustica, que conlleva riesgos de manipulación y un proceso muy artesanal, pero con Souji, se consigue el mismo resultado de manera totalmente segura, sin necesidad de recurrir a altas temperaturas, agentes corrosivos o sustancias tóxicas para el usuario y su entorno. Cualquier persona puede realizar el proceso sin necesidad de conocimientos previos, ni riesgos, y obtener el resultado listo para usar en solo 1 minuto.

¿Cómo hacer la preparación? Recientemente, la marca lanzó un portal renovado, en el que los clientes pueden adquirir el producto con precios especiales, para dar continuidad a la economía circular sin contaminar ni alterar el ecosistema.

La botella Souji está disponible para hacer la mezcla en el mismo envase ecológico y es 100 % reciclada y 100% reciclable. Además, cuentan con un formato recarga de 5l para reutilizar la botella las veces que se quiera. En primer lugar, se deben medir las proporciones correctas del aceite usado previamente filtrado y de Souji, según las instrucciones de cada envase. Posteriormente, se mezcla el aceite con Souji y se agita la mezcla durante un minuto, se recomienda dejarlo en reposo por algunos segundos, con el fin de que baje la espuma y los aromas no necesarios se evaporen. En ese momento, se obtiene el limpiador cremoso, listo para utilizarlo como detergente de ropa, lavavajillas y friegasuelos, un 96 % menos contaminante que un detergente común, hipoalergénico y con agradable aroma floral.

Es importante tener en cuenta que este paso a paso se realiza en frío, es decir, no requiere de ninguna fuente de calor externa.

Para facilitar el proceso, la tienda online ofrece diferentes kits de inicio para las personas que consumen poco o mucho aceite o que presentan algunas inquietudes al respecto. Estos kits además del envase elegido, el paquete contiene un vaso medidor y una gasera con filtro de metal. Todo lo necesario para hacer la mezcla.

Entre tanto, para los usuarios más especializados o que precisan continuidad, la marca ofrece la opción de suscripción con descuento, para adquirir cada mes o cada tres meses, sus formatos individuales: Formato recarga 5 litros para repetir la mezcla más de 8 veces, o botella para hacer la mezcla en el mismo envase.

¿Por qué es importante reciclar el aceite usado? Souji es un producto ecológico, de acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea, ha sido auditado por Applus+ y Leitat y cuenta con la certificación PETA, como producto cruelty free. El limpiador resultante es un 96 % menos contaminante que un detergente común y sus recipientes son pensados para reducir el empleo de plástico, es decir, reutilizar para contribuir con la economía circular.

No obstante, lo más importante es que su creación parte de minimizar el impacto del aceite usado de cocina que es uno de los agentes más contaminantes en el planeta. Sus desechos provocan el 90% de los atascos de tuberías, fomentando plagas, ratas y enfermedades e incrementan 700 veces el coste de depuración de agua. Además de crear una capa superficial cuando caen al agua o al suelo, impidiendo la oxigenación y alterando y matando todo el ecosistema.

En España se generan alrededor de 150 millones de toneladas de estos residuos, y solo el 10 % se recicla. Asimismo, su destinación principal es para la fabricación de biodiesel, generando altos costes en transporte, energía, tiempo y manipulación. Así como dificultando el proceso en zonas remotas o aisladas donde la recogida del residuo es costosa y compleja. Con Souji se fomenta el reciclado ‘in situ’ del residuo, desde su punto de origen, evitando las dificultades, costes y riesgos logísticos, de traslado, manipulación y energía de otros métodos de gestión.

Por otro lado, la compañía se encuentra en pleno desarrollo de su versión de la innovación para el sector hostelero, donde la generación del residuo es enorme y la legislación cada vez es más estricta. Esta solución añade el desarrollo de un dispositivo único, que mecaniza el proceso de agitado, mejora su rendimiento y disminuye sus costes, para de este modo mejorar la operatividad e implantación de la solución en este sector B2B.

La start-up trabaja ahora mismo en su primera ronda de financiación para lanzar este dispositivo al mercado. Si se desea más información es posible ponerse en contacto con ellos por medio de su web o rrss.