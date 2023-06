Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, pone el foco en la reciente adjudicación de la obra del Paseo Marítimo de Garrucha.

Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de la constructora madrileña Licuas, es un nombre que resuena en la industria de la construcción en España. Con una reputación de excelencia y un historial de proyectos exitosos, Licuas ha sido recientemente adjudicataria de la prolongación del Paseo Marítimo de Garrucha, un proyecto que promete transformar el paisaje costero de la región.

Licuas y la prolongación del Paseo Marítimo de Garrucha El 15 de marzo, Licuas fue seleccionada para llevar a cabo la prolongación del Paseo Marítimo de Garrucha, desde el Castillo de Jesús Nazareno hasta la gasolinera. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de once meses, este proyecto es un testimonio de la confianza que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica ha depositado en Licuas y su liderazgo.

El proyecto creará una zona lúdica, contigua al mar, de uso público, que por sus dimensiones y características, 430 metros de largo y 50 metros de ancho, frente al castillo y en una zona no densa en edificación, no sugieren un uso lineal como el del paseo marítimo contiguo, sino que está llamada a ser, probablemente, el espacio libre de uso público más importante del municipio.

Además, incluye un paseo peatonal contiguo a la línea de deslinde, otro paralelo al anterior que linde con la futura vía rodada, varias conexiones y paseos peatonales que enlacen los dos paseos anteriores, una zona de estancia, con bancos, cara al mar y desde la que se accederá a la playa a través de una escalera y una rampa peatonal.

Igualmente, las obras dejarán una zona pavimentada alrededor del castillo, con vegetación; una fuente en explanada con chorros de agua (que no será solo ornamental, sino también pisable), una amplia zona de juegos sobre pavimento de arena, un parque municipal, un lugar para chiringuito, una zona libre para la instalación de carpas para exposiciones o muestras, un aparcamiento con palmeras y una glorieta sobre la actual carretera AL-5105, con la que permitir cambios de sentido y mejorar el acceso a la gasolinera.

Joaquín Molpeceres Sánchez: uno de los líderes en la industria de la construcción Joaquín Molpeceres Sánchez, el presidente de Licuas, es un empresario con una larga trayectoria en el mundo del deporte y la construcción. Su liderazgo ha sido fundamental para el éxito de Licuas, y su visión y dedicación han ayudado a la empresa a ganar contratos importantes como el de la prolongación del Paseo Marítimo de Garrucha.

Oportunidades de empleo en Licuas Como parte de este proyecto, Licuas está ofertando dos puestos de trabajo en Almería para jefe de obra y encargado de obra civil. Estas oportunidades de empleo son una excelente noticia para la región y reflejan el compromiso de Licuas con la creación de empleo y el desarrollo económico local.

Bajo la presidencia de Joaquín Molpeceres Sánchez, Licuas ha mantenido un compromiso constante con la calidad y la innovación. La empresa se enorgullece de su capacidad para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, sin comprometer la seguridad o la sostenibilidad.

Licuas también se compromete a actuar de manera ética y responsable. La empresa se esfuerza por minimizar su impacto en el medio ambiente y trabaja para mejorar las comunidades en las que opera. Esto se refleja en su compromiso con la creación de empleo local, como se ve en su reciente oferta de puestos de trabajo en Almería.

Joaquín Molpeceres Sánchez comprende que la construcción no tiene que estar en desacuerdo con la conservación del medioambiente. Al contrario, cree que las empresas de construcción tienen la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente.

En resumen, Licuas es una empresa constructora de renombre que ha demostrado su capacidad para llevar a cabo proyectos de gran envergadura y complejidad. La adjudicación del contrato para la prolongación del Paseo Marítimo de Garrucha a Licuas es una noticia emocionante para la región de Almería y un testimonio del liderazgo y la experiencia de Joaquín Molpeceres Sánchez. Con este proyecto, Licuas continúa construyendo su reputación de excelencia en la industria de la construcción, mientras contribuye al desarrollo y la belleza de la costa española