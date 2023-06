La importancia de la detección precoz del cáncer de próstata en varones a partir de los 45 años, con ROC Clinic

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2023 se diagnosticarán más de 279.000 cánceres en España, ubicando el cáncer de próstata en el primer lugar en diagnósticos, con más de 29.000 casos al año. En este sentido, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, desde ROC Clinic insisten en la importancia de la detección precoz como la mejor arma para luchar contra los tumores urológicos. Tal y como indica el Dr. Javier Romero-Otero, director médico de ROC Clinic y director del departamento de Urología de HM Hospitales, “la ciencia y la medicina avanzan, afortunadamente, a pasos agigantados y disponemos de las herramientas para luchar contra enfermedades como el cáncer”.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres y la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones, solo por detrás del de pulmón y el colorrectal, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Aproximadamente fallecen 6.000 hombres al año por esta enfermedad, y el riesgo de padecerlo aumenta con la edad del paciente.

Para prevenir el cáncer de próstata existen dos hábitos imprescindibles: las revisiones periódicas, que son fundamentales para detectarlo de forma precoz, por lo que es recomendable hacerlas con asiduidad desde los 45 años en pacientes sin síntomas; y el mantenerse activo físicamente, junto a una dieta saludable, para que de esta forma el hombre no desarrolle obesidad. Los buenos hábitos, desde una edad temprana, pueden, además de ayudar a mantener el peso, evitar patologías como la diabetes o la hipertensión, enfermedades identificadas como factores de riesgo del cáncer de próstata.

Prevención y diagnóstico del cáncer de próstata El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino ubicado debajo de la vejiga y cuya función principal es producir el líquido que nutre y transporta esperma (líquido seminal). La incidencia del diagnóstico de este tumor depende principalmente de la edad y de los antecedentes familiares. El cáncer de próstata hereditario se asocia con un inicio de la enfermedad de seis a siete años antes, pero la agresividad de la enfermedad y la evolución clínica no parecen diferir.

La prevención es clave para poner los remedios oportunos a un tumor que no presenta síntomas en sus fases iniciales, ya que, si se diagnostica a tiempo, tiene una alta probabilidad de curación con un pronóstico muy bueno. “A pesar de esto, cada vez disponemos de más tratamientos que permiten contener la enfermedad durante periodos muy largos de tiempo”, destaca el Dr. Romero-Otero.

Por esta razón, es importante saber que, hoy en día, existen avances que permiten detectar áreas sospechosas de cáncer que hasta ahora era imposible ver, como la resonancia nuclear magnética multiparamétrica de próstata y la biopsia prostática por fusión de imágenes, con la que se consigue tomar muestras dirigidas a esas zonas de sospecha de tumor, siendo una prueba diagnóstica mucho más precisa.

El diagnóstico precoz es fundamental en el éxito del tratamiento del cáncer de próstata La detección temprana del cáncer de próstata es fundamental para lograr un tratamiento adecuado y exitoso, mejorando así las posibilidades de supervivencia. “La detección precoz de esta enfermedad permite tomar medidas rápidas y efectivas para controlar su impacto en el paciente, así como aumentar las opciones de tratamiento”, indica el Dr. Romero-Otero.

Los tratamientos para el cáncer de próstata varían según el estadio. En tumores con buen pronóstico y no agresivos, se puede emplear la vigilancia activa, que consiste en un control exhaustivo mediante resonancia magnética de próstata y biopsias de control. Para tumores con buen pronóstico que pueden tratarse localmente, se puede optar por la terapia focal, una técnica que actúa únicamente sobre el foco tumoral, aplicando diferentes fuentes de energía (térmicas, potenciales eléctricos o radiación). Por último, en tumores con mayor agresividad, los tratamientos suelen incluir la prostatectomía radical a través de cirugía, que consiste en la extracción total de la glándula prostática y los tejidos circundantes. Para ello, se emplean técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica.

“El diagnóstico precoz es determinante en el pronóstico y evolución de la enfermedad, ya que nos permite actuar con rapidez y que esta no avance para que, no solamente no quite calidad de vida a los pacientes, sino que, además, no llegue a quitarles años de vida”, insiste el Dr. Romero. Por ello, iniciativas como el programa de prevención en cáncer de próstata de ROC Clinic, que ofrece a la población, tanto la posibilidad de agendar un chequeo prostático gratuito hasta el 23 de junio del 2023, como material divulgativo sobre esta patología y cómo afrontarla, resultan importantes para concienciar a la población masculina de la necesidad de prestar atención a su salud y de crear el hábito de acudir al urólogo una vez al año.