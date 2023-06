¡Waneka: la marca española que está revolucionando el mundo de los productos para gatos!

Valencia, 13 de junio de 2023 - Hoy anunciamos con entusiasmo el lanzamiento de Waneka, una marca española innovadora que está haciendo temblar el mercado de productos para gatos. Waneka se ha posicionado como la elección ideal para los amantes de los felinos que desean ofrecer a sus mascotas productos de alta calidad, especialmente diseñados para su bienestar y entretenimiento.

Waneka ha surgido como una marca que comprende las necesidades y los instintos naturales de estos encantadores animales

Con una amplia gama de productos, Waneka se enfoca en rascadores y objetos de cartón, ofreciendo opciones duraderas y atractivas para los felinos.

Una de las grandes novedades que trae Waneka al mercado es su revolucionaria línea llamada Cat Parkour, que permite a los gatos escalar paredes de forma segura y divertida. Esta línea innovadora brinda a los gatos la oportunidad de ejercitar sus habilidades de trepa y exploración de una manera única, estimulando su instinto natural de exploradores y cazadores.

Los rascadores de Waneka son diseñados meticulosamente con materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, como el cartón reciclado

Esto garantiza productos duraderos y sostenibles que no solo brindan a los gatos un lugar adecuado para afilar sus uñas, sino también un espacio cómodo para descansar y jugar, satisfaciendo su necesidad innata de explorar y mantenerse activos.

"Estamos emocionados de presentar Waneka al mercado español de productos para mascotas", afirmó Carlos Bernet, fundador y director de la marca. "Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en investigar y desarrollar productos que ofrezcan a los gatos una experiencia única y enriquecedora. Con nuestra línea Cat Parkour, esperamos estimular la curiosidad y la actividad física de los gatos, proporcionándoles un entorno en el que puedan sentirse felices y satisfechos".

Waneka no solo se preocupa por el bienestar de los gatos, sino también por el de sus dueños

La marca se esfuerza por ofrecer productos estéticamente agradables que se integren armoniosamente en cualquier hogar. Con una variedad de diseños y tamaños, los rascadores de Waneka se adaptan fácilmente a los espacios de nuestras casas, convirtiéndose en un elemento decorativo más.

Además de su compromiso con la calidad y el diseño, Waneka se destaca por su compromiso con la responsabilidad social. La marca colabora con refugios de animales y organizaciones dedicadas al cuidado de gatos sin hogar, donando una parte de sus ganancias para apoyar estas importantes causas.

Con el lanzamiento de Waneka, los amantes de los gatos en toda España ahora tienen acceso a una marca local que ofrece productos de alta calidad y diseñados especialmente para sus queridas mascotas. Los rascadores y la línea Cat Parkour son solo el comienzo de una amplia gama de productos que Waneka planea desarrollar en el futuro, siempre con el objetivo de mejorar la vida de los gatos y fortalecer el vínculo entre ellos y sus dueños.

Los primeros productos de Waneka ya están disponibles en nuestra tienda en línea y en tiendas especializadas de mascotas en todo el país. Desde su lanzamiento, hemos recibido comentarios positivos por parte de nuestros clientes, quienes elogian la calidad, funcionalidad y atractivo de nuestros productos. Nos enorgullece saber que Waneka está cumpliendo con las expectativas de los amantes de los gatos y superando sus necesidades.

Si eres un amante de los gatos y deseas brindarles productos de calidad que satisfagan sus instintos naturales, Waneka es la marca que no puedes ignorar. Descubre nuestra línea Cat Parkour y nuestros rascadores, y brinda a tus gatos un espacio propio para jugar, trepar y descansar.

En Waneka, nos preocupamos tanto por el bienestar de tus gatos como por tu satisfacción como propietario

Nos esforzamos por ofrecerte productos que se integren armoniosamente en tu hogar, combinando funcionalidad y estilo. Queremos que tanto tú como tus gatos disfruten de un ambiente agradable y enriquecedor.

Además de nuestro compromiso con la calidad y el diseño, en Waneka nos enorgullece nuestra responsabilidad social. Colaboramos con refugios de animales y organizaciones dedicadas al cuidado de gatos sin hogar, destinando una parte de nuestras ganancias para apoyar estas importantes causas. Al elegir Waneka, no solo brindas lo mejor a tus gatos, sino que también contribuyes a hacer una diferencia en la vida de otros gatos necesitados. Con Waneka, los amantes de los gatos en toda España pueden disfrutar de una marca local que ofrece productos de alta calidad, diseñados con cuidado y pensados para el bienestar de sus queridas mascotas.

No esperes más y únete a la revolución felina con Waneka. Visita nuestro sitio web en www.waneka.es para obtener más información sobre nuestros productos y descubrir cómo podemos satisfacer las necesidades de tus gatos. Estamos aquí para brindarte una experiencia excepcional y ayudarte a crear un ambiente de cuidado y diversión para tus adorables felinos. Waneka, la marca española que está transformando el mundo de los productos para gatos.

Para más información

624.465.751 info@waneka.es