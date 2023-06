​Hacienda prevé recaudar más de 12.000 millones de euros durante el último mes de la campaña de la renta

La campaña de la declaración de la renta de 2022 encara sus últimos días y muchos contribuyentes apurarán hasta el último momento para presentar este trámite anual, especialmente si el resultado les ha salido a pagar. De hecho, según los últimos datos de Hacienda, ya han presentado su declaración el 74% de los españoles con un resultado a devolver. Sin embargo, los contribuyentes que deben ingresar a Hacienda están demorando la presentación de este trámite, y el 63% todavía no lo ha realizado. Esto supone que, según las previsiones del ministerio fiscal, Hacienda recaudará más de 12.000 millones de euros sólo durante el mes de junio.



Sin embargo, esta cantidad podría aumentar si los españoles se retrasan en su pago. Por eso, es primordial que aquellas personas que están obligadas a hacer su IRPF no se olviden y lo hagan de forma correcta, ya que Hacienda tiene preparada una batería de sanciones para aquellos que cometan un error o no la entreguen a tiempo. De hecho, según confirman los expertos fiscales de TaxDown equivocarse en la renta puede suponer que las familias pierdan el ahorro acumulado de 2022.

Una de las sanciones más recurrentes es aquella por no presentar el IRPF a tiempo, en el que se abren dos escenarios. En el caso de que la declaración de la renta salga a pagar, el contribuyente tendrá que desembolsar el resultado y una multa. De acuerdo a los expertos fiscales de la startup española, la penalización consiste en el pago de entre el 50% y el 150% del total de la deuda, un cobro que puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. En el supuesto de que a una persona le salga a pagar hasta 1.200€, podrá llegar a tener que abonar hasta 3.000€, es decir, una cuantía mayor al ahorro medio de las familias, que en 2022 se sitúa en torno a 2.800€, después de haberse reducido un 6,6% en el último año, según datos del INE.

Por otro lado, hay personas que les sale a devolver y no la presentan, ya sea por desconocimiento o por descuido. Desde TaxDown recuerdan que esta práctica también acarrea una sanción, que podría llegar a alcanzar los 200 euros. En consecuencia, si la devolución es menor a esta multa, podría ocurrir que a un contribuyente que le saliese en positivo en un primer momento, luego le salga a pagar.

Dos días clave: 27 y 30 de junio

Como por todos es bien sabido, el último día para presentar este año la declaración de la renta es el jueves 30 de junio de 2023.

Sin embargo, el lunes 27 de junio es el último día para domiciliar el pago de la declaración de la renta. Es decir, que si la declaración le sale al contribuyente a pagar y la presenta los días 28, 29 o 30 de junio, no podrá pagarla online a través de domiciliación bancaria y tendrá que ir presencialmente al banco para saldar su deuda con Hacienda.

Hacienda tiene 4 años para avisarnos por los errores cometidos en esta campaña

El periodo de revisión por parte de la Agencia Tributaria de los trámites fiscales por el impuesto a la renta de las personas físicas puede alargarse 4 años. Por ello, aunque se acabe la campaña de 2022, Hacienda tiene hasta 2027 para avisarnos de los fallos cometidos en esta gestión. Si durante este tiempo los funcionarios del organismo público detectan que una persona debía haber presentado el IRPF y no la ha hecho, se les enviará un requerimiento. Asimismo, se iniciará un procedimiento sancionador, que tendrá diferentes consecuencias dependiendo de si la gestión fiscal salió a pagar o a devolver.

A pesar de ello, existe una forma de reducir lo máximo posible este tipo de multas y es presentar la declaración antes de que Hacienda te envíe el requerimiento, la conocida como “carta del miedo”. Si una persona envía motu proprio el IRPF fuera de plazo y sale a pagar, la multa dependerá del tiempo en que se ha tardado. De tal modo que, si se envía en el mes de Julio, se cargará un interés del 1%, en Agosto del 2%... y así sucesivamente mes a mes, con lo que es importante dejarla hecha lo antes posible para que el interés no siga creciendo.

“Queda muy poco para que la campaña de la declaración de la renta llegue a su fin, por los que los contribuyentes españoles todavía están a tiempo para presentar este trámite anual y huir de cualquier posible sanción por parte de los organismos públicos” afirma Enrique García Moreno, CEO y Co-Fundador de TaxDown, y añade que “para todos los rezagados, aún están a tiempo de hacer la renta y TaxDown es el mejor aliado para que te salga a devolver, ya que aplica todas las deducciones autonómicas posibles”.