'De Estremera; sus rituales, normas y costumbres', la crónica fundamental del corazón de La Alcarria

Editorial Caligrama pone en el mercado una joya literaria: «La historia más grande de Estremera jamás contada».

En estos tiempos actuales, en los que gobierna el relato y el invento de la posverdad, los lectores deben alegrarse por la llegada de un libro que muestra respeto por la realidad. Lo ontológico, al fin, se vuelve a poner en el foco: «Pienso que la verdad existe, no se construye; la verdad no es sucesiva, sino inmanente. No comparto, como decía Engels en su filosofía dialéctica, que todas las nociones de verdades absolutas y definitivas hayan quedado disueltas; que ya no hay nada absoluto y sagrado. Para mí, la historia y el devenir humanos no pueden ser el resultado constante y perpetuo de la lucha de ideas, plasmada en forma de tesis, antítesis y síntesis superadora». Son palabras de Antonio Jesús Herreros del Saz, un cronista inconmensurable.

Por muchos motivos, su libro De Estremera; sus rituales, normas y costumbres aparece para hacer justicia y evitar el dolor de la desmemoria. Se plantea abiertamente el desafío permanente entre urbanidad y mundo rural, además del concepto de la España vaciada —sin mentar la idea de lo vacío, porque no es correcta—, una disquisición que merece que todos pongan pie en pared y se dedique una reflexión profunda, no impostada o de pegatina.

El deseo del autor con relación al impacto que desea que obtenga su obra: «Devolver a Estremera una pequeña parte de lo mucho que le ha dado y nos tiene que seguir aportando». De manera rigurosa ante los innegables problemas sistémicos que existen, sin obviar en ningún momento el humorismo ni la sana capacidad de reírse de uno mismo, Herreros del Saz hilvana una narración de un gran voltaje literario. Recuerda las tradiciones, apuesta por su recopilación y aboga por su recuperación o, al menos, procura su consulta fácil en esta magna obra, que hasta ahora nadie había abordado con tanta ambición y detalle.

No está de más echar un vistazo al interior de sus páginas, todo un necesario ejercicio de recuperación de la memoria, completado con un magnífico aporte gráfico. «En invierno, ineludiblemente, los chicos colaborábamos en la recogida de aceitunas, no solo los fines de semana, algunos incluso en días laborables, con el consiguiente enfado de los maestros por las faltas de asistencia. Ingrato era coger suelos, pero las chuletas de “cordero grande” asadas en trébedes para comer eran un lujo apreciado y de recuerdo imborrable».

El autor Antonio Jesús Herreros del Saz (Estremera, 1964). Allí vivió su infancia como un chaval más, criado en un ambiente rural, como tantos otros chicos de su generación. En 1978 se trasladó a vivir a Madrid para estudiar Bachillerato. En un instituto de Vallecas, Tirso de Molina, tomó contacto con una nueva realidad urbana en el período convulso de la Transición Española. Es licenciado en Derecho de formación universitaria, que se complementa con algunos másteres en derecho fiscal y praxis jurídica.

Fue alférez de Infantería de la escala de complemento IMEC. El paso por la milicia dejó en él una huella imborrable, hasta el punto de haberse considerado en ocasiones un «militar frustrado», pero Dios no lo había llamado por ese camino y, tras una breve incursión en el sector público y como pasante en un despacho de abogados, decidió probar suerte en la empresa privada. Ha dedicado prácticamente toda su vida laboral a Stellantis, multinacional del sector del automóvil. Su mente es inquieta, ambiciosa y perfeccionista. Prueba de ello es que ha conseguido ya en plena madurez ser MBA Executive en el Instituto de Empresa de Madrid, también está certificado en SIX SIGMA-Mejora de Procesos por la Universidad del PSA Groupe. Habla inglés y francés, «por lo que pueda pasar», pero ante todo se siente orgulloso de lo mucho conseguido, personal y profesionalmente, siempre unido a su querido pueblo, Estremera.

