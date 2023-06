Diseños Cuplé con identidad española

Cuplé es una firma de moda femenina referente en Europa, gracias a sus líneas de calzado, accesorios y ropa, que siguen siempre las últimas tendencias.

Desde su fundación en España en 1987, la marca ha diseñado prendas, zapatos y bolsos que se adaptan al mundo de hoy. Sus colecciones no solo son exitosas por su estilo y color, sino por la versatilidad y comodidad de sus conjuntos

Un repaso por las embajadoras de lujo La marca está fuertemente involucrada en servir de inspiración a otras mujeres. En ese sentido, siempre ha trabajado con personalidades que son referentes en lo que hacen. No se trata de belleza, sino de una actitud empoderante y disruptiva.

Inés Domecq Durante el 2022 la famosísima diseñadora y empresaria lanzó junto con Cuplé una colección de calzado con piezas únicas y distintivas. Los modelos incluyen botas altas y botines, zapatos de tacón, sandalias, bailarinas y mocasines. Esta amplia variedad contó también con múltiples texturas y colores.

Inés se ocupó de darle su propia impronta a cada diseño, siempre priorizando la elegancia. La línea buscaba destacar la personalidad de las mujeres, ¡y vaya si lo logró!

Almudena Fernández La icónica modelo española es de las más reconocidas a nivel mundial. En el 2013, realizó un segundo convenio con Cuplé que la consolidó como fashionista. Su campaña fue una de las más exitosas del momento y a diez años de su lanzamiento, sigue siendo recordada.

Durante esa temporada, fue rostro de la línea ecológica, caracterizada por un estilo más étnico con collares grandes y cinturones. Además, en esa oportunidad presentó oficialmente su línea de calzado primavera/verano hecho con cuero ecológico.

Alejandra de Rojas Fue hace ya diez años cuando presentó un bolso con su nombre, el cual simbolizó la alianza de la fashionista con la firma en cuanto al diseño y estilo.

Adornado con asas doradas, el modelo contó con tres colores disponibles (beige, naranja y negro) y durante años fue insignia de Cuplé. Se trata de una cartera de tamaño mediano con la que la marca empezó su línea de productos inspirados en referentes de la moda.

En este caso, Alejandra de Rojas no solo fue la musa del proyecto, sino que participó del proceso de creación. Ella fue la encargada de escoger los patrones y su colorimetría.

Compromiso con la identidad española Cuplé tiene un fuerte arraigo por el país en el que nació. La mayoría de sus productos son de origen español y busca, a través de ellos, transmitir dicha identidad, representando a su gente en el resto de Europa.

Algunas de sus colecciones llevan el emblema “Made in Spain with love” (hecho en España con amor). Lo que significa que fueron creadas en el país e inspiradas en diseños tradicionales. Cuando se viste con una de estas prendas o bolsos también se está contribuyendo a difundir la cultura.

Estilo único y personalizado Cuplé ha conseguido ser una marca que trasciende las temporadas y los años, manteniendo su estilo único y personalizado. Las imágenes como las de Almudena Fernández o Vanesa Romero (muy presente en el 2007) luciendo la marca en distintos eventos son una muestra de la elegancia y sofisticación que transmite.

Hoy en día, se habla de una marca española de moda que ha sabido destacarse en el mercado europeo gracias a su compromiso con la calidad, el diseño y la identidad. Más que productos, Cuplé vende sueños y proyectos. Busca ser un espacio de empoderamiento para mujeres, a través de ropa divertida, cómoda y atrevida.