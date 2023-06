Las mejores rebajas en joyería en el verano del 2023

Las rebajas de verano son una de las más esperadas todos los años, aunque oficialmente, comienzan el 1 de julio, esto depende de cada comunidad autónoma. Independientemente del pistoletazo de salida, muchos de nosotros confeccionamos la lista con antelación con los artículos que podemos conseguir al mejor precio. Tanto la moda como el calzado, los accesorios y complementos siguen siendo algunas de las preferencias.

En este periodo de tiempo, también nos podemos encontrar un gran número de ofertas en las joyerías. En este aspecto, Alda Joyeros es todo un referente y, aunque cuenta con el 20 % de descuento todo el año, durante las rebajas, se puede conseguir cualquier artículo a un precio mucho más atractivo. Esta joyería online está especializada en oro y diamantes, por lo que ofrece una amplia variedad de joyas de mujer con la mejor relación calidad precio.

Grandes descuentos en joyas de oro y diamante

Una buena joya es una inversión para toda la vida, además, la compra de un anillo de diamantes o unos pendientes de oro de 18 quilates es sinónimo de elegancia y buen gusto. Si a esto se añade la personalización de un collar con el nombre de la persona o similar, la elección no puede ser más acertada.

Podemos encontrar infinidad de ideas para todo tipo de presupuesto, gusto y cliente. Sin embargo, las rebajas en joyas son la mejor opción para comprar piezas nuevas con descuentos que, en muchas ocasiones, están entre el 50 o 70 %, sobre todo si accedemos a la sección outlet.

Comprar con cabeza en las rebajas de verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que siete de cada diez consumidores tienen claro que van a comprar. No obstante, muchos de ellos siguen incluyendo artículos que son innecesarios. Esto lleva a que el 16 % de estos se arrepienta por los malos hábitos.

En el caso de la joyería, es más difícil que ocurra, porque, dentro de la lista de cosas que necesitamos, estos artículos están entre nuestras prioridades. Por ejemplo, una sortija de mujer con un topacio o piedras preciosas es una compra ya meditada. Si decidimos conseguirlo en rebajas, aunque los precios sean más bajos, no lo pensamos dos veces antes de hacer el pedido.

Otra de las recomendaciones es apostar por artículos clásicos o atemporales. Obviamente, todo lo que es tendencia nos gusta y siempre estamos dispuestos a lucir las últimas novedades; sin embargo, si se trata de una joya costosa, probablemente este aspecto no siempre sea lo más importante. En la joyería prevalece el diseño, la calidad y el presupuesto; por este motivo, confiar en una tienda o marca de confianza ayuda mucho.



En definitiva, las rebajas de verano se presentan como la ocasión perfecta para un merecido capricho. Si tienes en mente comprar una joya para un cumpleaños, aniversario o momento especial, es un buen momento para ahorrar bastante dinero. En caso de dudas, te proponemos echar un vistazo a la tienda online de Alda Joyeros para conocer todas las opciones disponibles.