Pasar de ser jugador profesional de fútbol a emprender e impulsar el crecimiento de 21Nova, agencia de publicidad online

Álvaro Ruvira es, actualmente, el fundador y CEO de la empresa 21Nova, dedicada a hacer crecer la facturación de tiendas online. Gracias a los servicios de esta compañía es posible desplegar distintas estrategias de crecimiento para vender más y mejor. Ahora bien, la historia de este joven de 23 años dedicado a los negocios online es particular y extraordinaria.

Esto se debe no solo a su juventud (nacido en el 2000), sino también a su pasado como jugador profesional de fútbol. De hecho, Álvaro Ruvira ha llegado a jugar profesionalmente mientras estudiaba y comenzaba a desarrollar su empresa. Además, ha trabajado en el extranjero para adquirir experiencia y crecer. En la siguiente entrevista, cuenta cómo ha sido su trayectoria y cuáles son sus planes a futuro.

¿Cómo ha sido tu experiencia como futbolista?

Empecé a jugar de niño en el Pinoso CF, un club del pueblo donde nací, que tiene alrededor de 8.000 habitantes. A los 10 años, en 2010, pasé a entrenar con los alevines del Hércules. Allí jugué hasta 2017, porque después de algunos partidos en las divisiones regionales valencianas fiché por el Getafe. Más adelante, en 2020, pasé al Fuenlabrada, con el que debuté en La Liga Smartbank contra el Deportivo La Coruña. Es gracioso, porque llegué a aparecer como portero en los videojuegos FIFA20 y FIFA21, e incluso tengo una página de Wikipedia como futbolista profesional. Aunque mi primo pequeño quería seguir jugando con mi jugador al FIFA, hace un año y medio tomé la decisión más difícil, y decidí dejar el fútbol y dedicarme de lleno a 21Nova.

¿En algún momento de tu vida te encontraste jugando al fútbol profesionalmente, estudiando en la universidad y comenzando con un proyecto de empresa al mismo tiempo?

En 2018 fui fichado por el Getafe y esto coincidió con mi paso por la universidad. Había sacado una muy buena nota en selectividad, por lo que pude empezar el doble grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas en el campus ubicado en Getafe de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III. Fui sacando la carrera al mismo tiempo que era futbolista profesional. Más adelante, en 2020, debuté con el Fuenlabrada en La Liga Smartbank (segunda división española). En ese momento también estaba estudiando y comenzando a desarrollar el proyecto de 21Nova.

¿Por qué tomaste esa decisión de pasar de ser futbolista profesional a ser emprendedor?

Me gustaba jugar al fútbol y creo que tenía potencial de poder llegar a asentarme como profesional, pero a finales de 2021, la empresa ya estaba creciendo mucho y además surgió la posibilidad de viajar a Singapur y vivir allí durante 5 meses. En ese momento, decidí dejar mi carrera de futbolista profesional y apostar al 100 % por 21Nova. Antes habíamos empezado a trabajar con una reconocida tienda de ropa online y, como obtuvimos resultados excepcionales, comenzaron a contactarnos otras marcas emergentes.

¿Qué servicios ofrece 21Nova hoy en día?

Actualmente, tenemos 3 líneas de servicios. En primer lugar, 21Nova Origin es un programa personalizado de crecimiento para tiendas que tienen una facturación de hasta 10.000 €. En este caso, con el apoyo de consultores especializados, estos negocios pueden empezar a escalar.

Por otra parte, el servicio 21Nova Performance, que es el servicio principal, ha sido diseñado para aquellas tiendas online que buscan crecer a partir de campañas de avisos en distintas plataformas como Meta, TikTok, Pinterest o Google, entre otras. El objetivo es que los clientes que escogen este plan puedan tener el máximo retorno posible por cada euro que invierten.

Por último, tenemos un plan de consultoría y formación que se llama 21Nova Warm-Up. El mismo consiste en una hora de consultoría por mes más reuniones de mentoría. De esta manera, una empresa puede saber si está yendo en la dirección correcta y también conocer cuáles son los siguientes pasos necesarios para crecer. Además, ofrecemos formaciones en empresas.

¿Nos podrías contar algún caso de éxito?

Sí, claro. Uno de nuestros clientes es una tienda online que consiguió aumentar su facturación un 482 % en solo un año, desde julio de 2021 a julio de 2022. Primero, nos centramos en entender al 100 % el negocio del cliente y después comenzamos a potenciar el crecimiento. En este caso, usamos plataformas de paid social como Facebook o Instagram Ads. Después, mejoramos la estrategia de la marca y potenciamos los lanzamientos. Todas estas acciones se complementaron con el uso de nuevos canales de captación. También logramos acceder a nuevos mercados.

Por último, también participas de un podcast llamado Marcando Diferencias. ¿Nos podrías contar sobre este proyecto?

Es un espacio en el que, junto con mi amigo Diego Salete, hablamos de las últimas tendencias en los negocios online, analizamos distintos casos de éxito y comentamos las novedades que nos parecen relevantes. Afortunadamente, estas emisiones han tenido muy buena recepción. Hoy en día, el podcast está entre el 15 % de los más escuchados en todo el mundo.

Álvaro Ruvira, CEO de 21Nova, es un emprendedor exitoso en el mundo de los negocios online. Antes, ha sido jugador profesional de fútbol, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para desarrollar distintas actividades al mismo tiempo. Por último, espera que, en el futuro próximo, su empresa continúe creciendo y escalando los negocios de sus clientes.