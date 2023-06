Por qué las empresas deberían controlar sus factores ESG y cómo hacerlo

Ya no hay ninguna duda de que la conciencia medioambiental y de sostenibilidad es cada vez más importante en los consumidores, y las empresas que mejoran sus prácticas ambientales no solo tienen un mejor impacto social, sino que también es un valor añadido a sus actividades. Los consumidores se interesan más por los productos de aquellas empresas que, además de ofrecer bienes y servicios de calidad, también tienen prácticas que buscan mejorar la calidad de vida del planeta.

Las prácticas socialmente responsables agregan valor a los modelos de negocio. Si una empresa tiene productos amigables con el medioambiente, puede generar un impacto positivo en los consumidores y captar la atención de clientes potenciales. Además, la marca podrá ser reconocida no solo por la calidad de sus productos, sino también por su compromiso con el medioambiente.

En los últimos años, las empresas españolas han comenzado a prestar más atención a los factores ESG (ambientales, sociales y de gobierno) y a su impacto en la sostenibilidad de la sociedad. La incorporación de estos factores en las empresas tiene varios beneficios, como la creación de ecosistemas financieros sostenibles.

La importancia de los factores ESG ha llevado a un aumento en las inversiones en fondos sostenibles, lo que ha creado un perfil de compañía con factores ESG en aumento. Además, la sostenibilidad ha pasado de ser un elemento complementario y reputacional a convertirse en un asunto transversal para las organizaciones.

En España, las empresas están evaluando su impacto en la sociedad y su sostenibilidad a través de los tres pilares ESG: ambiental, social y de gobierno. La ley de información de no financieros de 2018 ha impulsado la adopción de los criterios ESG en las empresas.

Los factores ESG (ambientales, sociales y de gobierno) miden el grado de sostenibilidad de una empresa y su impacto en la sociedad. Los ratings ESG miden la resiliencia de una organización en el largo plazo frente a riesgos sectoriales en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobernanza.

Los criterios ESG evalúan cómo las organizaciones gestionan los riesgos y oportunidades relacionados con estos factores.

Los criterios ESG tienen en cuenta los siguientes aspectos en cada uno de sus criterios:

Ambiental: cambio climático, gestión de residuos, uso de recursos naturales, contaminación, biodiversidad, entre otros.

Social: derechos humanos, relaciones laborales, diversidad e inclusión, salud y seguridad, entre otros.

Gobierno: estructura de gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia, corrupción, entre otros.

En resumen, los factores ESG miden el grado de sostenibilidad de una empresa y su impacto en la sociedad, y los criterios ESG evalúan cómo las organizaciones gestionan los riesgos y oportunidades relacionados con estos factores. En España, las empresas deben demostrar su compromiso con el desempeño ESG y la gestión adecuada de los riesgos ESG es esencial para mantener una reputación sólida.

Cómo hacer la monitorización y control efectiva del cumplimiento ESG El software de control y monitorización ESG es una herramienta tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a gestionar, monitorizar y reportar sus prácticas y desempeño en relación con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A continuación, se presentan algunas utilidades del software ESG para las empresas:

Gestión eficaz de riesgos: El cumplimiento de los criterios ESG necesita del pensamiento basado en riesgos para alcanzar un grado de eficacia óptimo y ser de utilidad para todas las partes interesadas en función del análisis de materialidad ejecutado para su definición.

Mejora del desempeño en sostenibilidad: La implementación de un software ESG en una empresa conlleva una serie de beneficios significativos que pueden mejorar su desempeño en materia de sostenibilidad. Algunos de estos beneficios son la gestión de riesgos, auditorías y seguimiento de objetivos y metas.

Centralización de la información: Un software ESG ayuda a estratificar la información y transformarla en datos fundamentales en el diagnóstico de una operación. Además, permite conectar sistemas y bases de datos de la empresa y proporcionar flujos de trabajo.

Transparencia y cumplimiento normativo: El software ESG ayuda a las empresas a cumplir con las normativas y regulaciones en materia de sostenibilidad y a ser más transparentes en sus prácticas.

Mejora de la reputación y la imagen de marca: La implementación de prácticas sostenibles y la transparencia en la gestión de los criterios ESG pueden mejorar la reputación y la imagen de marca de una empresa.

Es fundamental una correcta implementación de la solución adecuada a cada caso, por lo que es recomendable acudir a una empresa especializada en este tipo de implantaciones. Existen consultoras españolas especializadas en la implementación de este tipo de software. En este link se pueden ver las diferentes posibilidades de este tipo de software.

En resumen, el software de control y monitorización ESG es una herramienta clave para las empresas que buscan mejorar su desempeño en sostenibilidad, cumplir con las normativas y regulaciones en materia de sostenibilidad, ser más transparentes en sus prácticas y mejorar su reputación y su imagen de marca.