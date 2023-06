¿Cuál es la importancia de los prototipos para un negocio?

Un prototipo permite a su creador intelectual plasmar de manera física y funcional una figura, idea o invento, con el objetivo de una posterior fabricación definitiva. Estos sirven como un molde primigenio, el cual está sujeto a modificaciones con el objetivo de perfeccionar el producto final.

En ese marco, No Solo Maquetas cuenta con un personal experimentado dedicado a la fabricación de prototipos. Este servicio ayuda a aquellas personas que están en la búsqueda de materializar sus ideas para obtener posteriormente una patente.

Prototipos con tecnología de última generación Durante el proceso de materialización de una idea pueden surgir problemas, ya sea de funcionalidad o de practicidad, que afecten al proyecto. Por lo tanto, en No Solo Maquetas se aseguran de que todo boceto recibido tenga la mayor calidad posible.

La selección del personal encargado del prototipo puede determinar el éxito del mismo. Por eso, la empresa la conforma un equipo de profesionales con amplia trayectoria en los campos de construcción de maquetas, aeromodelismo, pintura, talla de madera, escultura y automatización. No solo eso, sino que también tienen a su disposición herramientas de tecnología punta, como impresoras 3D de hilo y resina, máquinas de corte por láser y termo-conformado, entre otros. A esto se le suman las técnicas artesanales de los empleados, tales como dibujo, talla o escultura. Además, poseen una fresadora CNC, de manera que la producción de piezas se realiza de manera eficaz, segura y económica, sin prescindir de la calidad y detalles de los prototipos.

La importancia del patentado de prototipos El patentado de ideas es un proceso crucial para cualquier persona o negocio: mediante el trámite, se aseguran de tener la autoría total de esta, de manera que terceros no se apropien del proyecto. Y en el caso de no tener claramente plasmados los conceptos del funcionamiento del producto, es menester la fabricación de un prototipo.

A su vez, el prototipo puede ser utilizado para calcular el coste de fabricación, evaluar su desempeño en pos de subsanar errores e, incluso, para ser presentado a inversores. Por eso, No Solo Maquetas basa su misión en entregar prototipos totalmente funcionales, o bien modelos precisos a escala, que sirvan para patentar. En adición, para proteger la idea del cliente, la empresa envía un contrato de confidencialidad que salvaguarda al proyecto, protegiéndolo de posibles divulgaciones prematuras.

En la página web de No Solo Maquetas, los interesados pueden encontrar las vías de contacto para realizar consultas y solicitar un presupuesto a medida y sin compromiso, con la seguridad de que obtendrá un prototipo de gran calidad.