Citroën presenta «Ami for All», proyecto en colaboración con PIMAS, expertos en transformación de vehículos para personas con movilidad reducida

El prototipo está diseñado para ser conducido por personas discapacitadas, en particular las que van en silla de ruedas. Incorpora avances técnicos como un mayor ángulo de apertura de la puerta, equipamiento para el transporte de la silla de ruedas al asiento (tabla y correas), control mecánico y manual para acelerar y frenar, un mando en el volante para facilitar la conducción y una solución inteligente para transportar la silla de ruedas dentro o fuera del habitáculo.

Con «Ami for All», Citroën devuelve la independencia a quienes la han perdido, con una solución de movilidad eléctrica asequible que no requiere permiso de conducir. «Ami for All» ofrece una manera sencilla de llevar una vida activa y de integrarse socialmente sin depender de un tercer acompañante, sin utilizar el transporte público con sus horarios y accesos en ocasiones, impredecibles.

«Ami for All se ajusta perfectamente a la filosofía de Ami: ofrecer una respuesta práctica de acceso a la movilidad para todos. Ami ha introducido la facilidad de desplazamiento en los microviajes y ha dado más independencia a los adolescentes, las personas mayores y quienes no tienen carné de conducir. Estamos encantados de presentar esta solución técnica para apoyar la movilidad de las personas discapacitadas y trabajamos para que este proyecto sea realizable a corto plazo». Thierry Koskas – Citroën CEO.

«Ami for All» es una forma especialmente eficaz de devolver su independencia a las personas discapacitadas, especialmente a las necesitan una silla de ruedas. Esto afecta al 1% de la población mundial. Es una solución segura, cómoda, compacta y ágil que les permite desplazarse a partir de los 14 años, aunque no tengan carné de conducir.

La génesis de este proyecto es simbólica: procede del programa Star*up, una incubadora de ideas que permite a los empleados de Stellantis presentar sus ideas innovadoras. Si la propuesta es seleccionada, el empleado tiene la oportunidad de participar en el ‘acelerador de negocio’, donde las ideas pueden convertirse en realidad. El encuentro entre Christophe Lapeyre, la persona detrás del proyecto, y Citroën en torno a una visión común se produjo de forma muy natural.

«El proyecto que compartí en 2022 consistía en ofrecer una solución llave en mano para adaptar al desafío eléctrico los desplazamientos de las personas discapacitadas. La idea se me ocurrió tras observar cómo los alumnos del instituto de mi hijastro dependían de traslados en vehículos adaptados mientras sus compañeros disfrutaban de total libertad. Además de los retos sociales, la identificación de soluciones técnicas e industriales fue especialmente motivador. Con Citroën, encontré inmediatamente un patrocinador que creyó en mí y me apoyó en el desarrollo del proyecto» – Christophe Lapeyre, responsable del proyecto «Ami for All».

Ami es la herramienta ideal para mejorar la vida diaria y contribuir a una mayor independencia. Anima a las personas discapacitadas a conducir de forma activa, dentro de un presupuesto controlado, y evita la complejidad del transporte adaptado o del transporte público, para que sigan siendo participantes activos de su propia movilidad y disfruten de una autonomía directa.

Su tamaño compacto lo hace ágil y fácil de aparcar y garantiza que haya espacio suficiente a su alrededor para maniobrar con una silla de ruedas. Su altura también facilita la subida a bordo. Con una velocidad de hasta 45 km/h, es fácil de manejar y su autonomía de 75 km lo hace perfecto para el uso diario. Es estable y cerrado, lo que garantiza una mayor seguridad y comodidad.

«Ami for All» es tan fácil de usar como cualquier otro dispositivo cotidiano. No necesita un cargador especial y la recarga es ágil y sencilla. Su batería de ion-litio de 5,5 kWh, alojada en plano bajo el suelo, puede recargarse fácilmente con el cable eléctrico de a bordo, situado en el hueco de la puerta del acompañante. Una vez enchufado el cable, tarda menos de cuatro horas en cargarse por completo con un enchufe convencional de 220 V.

La adaptación de «Ami for All» para personas discapacitadas está estandarizada y es fácil de instalar, sea cual sea la versión de Ami que elija el cliente. Fue diseñada y construida en colaboración con PIMAS, una empresa líder en la transformación de vehículos para personas con movilidad reducida. Hubo que modificar la accesibilidad de la puerta del conductor, la asistencia de transferencia a bordo, desplazar los mandos del acelerador y del freno al nivel de las manos, y adaptar el espacio interior para acomodar una silla de ruedas desmontable.

Ami es una solución interesante para el acceso a bordo. Entrar y salir es fácil gracias a una amplia puerta y su apertura opuesta en el lado del conductor (con bisagras traseras). El ángulo de las bisagras se ha incrementado para permitir a los usuarios colocar una silla de ruedas en paralelo al umbral del habitáculo tras abrir la puerta del conductor. A continuación, se despliega un estante extraíble y retráctil que permite trasladar a la persona de forma independiente desde la silla de ruedas al habitáculo. Los clientes pueden pasar de la silla de ruedas al asiento del conductor gracias a una correa fijada en la parte superior del umbral interior de la puerta. La operación solo dura unos minutos.

Conducción

Una vez a bordo y listo para partir, el conductor dispone de un pomo en el volante para facilitar el agarre, y beneficiarse de la excelente maniobrabilidad de «Ami for All». En lugar de los pedales habituales para el motor eléctrico de 6 kW, se ha añadido una palanca mecánica intuitiva para el control manual del pedal del acelerador y del freno; solo hay que tirar de ella o empujarla. Los pedales permanecen operativos.

Almacenamiento para la silla de ruedas



Hay dos formas de transportar la silla de ruedas. Puede colocarse en el habitáculo, aprovechando el gran volumen de almacenamiento delante del acompañante que posee el Citroën Ami. El conductor retira las ruedas de la silla y las fija en el espacio para los pies mediante una correa de diseño especial. Las ruedas encajan perfectamente en este espacio de almacenamiento. La silla de ruedas plegada cabe en el asiento del acompañante. Está asegurada por un cinturón de seguridad adicional y específico. Esta configuración permite viajar de forma independiente.



Si también hay un pasajero, la silla de ruedas puede colocarse fácilmente en un espacio dedicado en la parte trasera de «Ami for All», gracias a un portaequipajes de aluminio. Después, el pasajero deberá acomodar la silla de ruedas y podrá cubrirla con una lona protectora. Esto libera todo el espacio para el pasajero en el habitáculo. En lugar de depender de un tercero, el usuario de «Ami for All» se convierte él mismo en un compañero para los desplazamientos cotidianos y los encuentros sociales.

Desde su lanzamiento en abril de 2020, el Citroën Ami ha sorprendido en el mercado de la micromovilidad gracias a su ingenioso concepto. Ami es fácil de manejar porque es ultracompacto con sus 2,41 m de longitud. Eléctrico, puede recargarse en cuatro horas con un simple enchufe de 220 V, como cualquier otro electrodoméstico. Ami fue creado para ser accesible al mayor número de personas posible: puede ser conducido tanto por niños de 14 años como por personas de 77, es asequible y tiene bajos costes de funcionamiento. Asentado firmemente sobre sus ruedas de 14" especialmente diseñadas, situadas en las cuatro esquinas para facilitar el manejo, Ami mide 2,41 m de largo, 1,39 m de ancho y 1,52 m de alto. Promete agilidad a diario, así como facilidad de aparcamiento gracias a su radio de giro ideal (7,20 m).

