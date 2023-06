Experta en acuariofilia revela los secretos para crear acuarios impresionantes

En el competitivo entorno del comercio digital, la dedicación y el compromiso son esenciales para destacar. Hoy, es una gran oportunidad de explorar el mundo de los acuarios y estanques con una experta en el campo, quien ha transformado su pasión por el mundo acuático en un próspero negocio. A través de la tienda online Acuarios y Estanques Acuática de accesorios para acuarios, ofrece una visión única sobre este fascinante mercado. Quienes sean profesionales en este sector o entusiastas de la acuariofilia buscando ampliar su conocimiento, esta entrevista es para ellos.

¿Cómo nació la idea de crear una tienda online de acuarios y accesorios?

Teníamos muchas ganas desde que mi abuelo en mi infancia me inculco el amor a los animales y a la acuariofilia, con su gran acuario marino montado en el salón de su casa.

¿Qué tipo de productos ofrecéis en vuestra tienda online? ¿Tenéis alguna especialidad?

Nos especializamos más que nada en acuarios de agua dulce, acuarios marinos y productos para estanques de jardín.

¿Qué tipo de clientes suelen comprar en vuestra tienda online?

Pues es una clientela muy variada, en su mayoría masculina, aunque en los últimos años las mujeres se están animando mucho y cada vez van entrando más clientas femeninas a la afición.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentáis en el mercado de acuarios y estanques?

El mayor desafío es luchar contra la venta indiscriminada y sin control ni regulación ninguna de fábricas chinas, directo al cliente final, sin dar luego ningún tipo de garantía, productos de mala calidad, pero a muy bajo coste, y dadas las condiciones actuales de la económica mundial, muchos clientes se ven forzados a comprar en estos sitios y son casi "estafados"

¿Cuáles son los criterios que utilizáis para seleccionar a vuestros proveedores?

La calidad de la garantía y que no haya rotura de stock de productos.

¿Cuáles son los valores que guiais en vuestra empresa y cómo los transmitís a través de vuestros productos y servicios?

El cliente puede contactarnos siempre, con cualquier duda, por todos los canales posibles facilitados como WhatsApp, email, teléfono fijo, móvil, chat de la web, Telegram, Instagram direct, Messenger de Facebook, etc. e intentaremos atenderle en todo momento para disipar las dudas que puedan tener. Lo más importante es la buena atención al cliente.

Pre y post venta.

¿Cómo os mantenéis actualizados en cuanto a las últimas tendencias y novedades del mercado de acuarios y estanques?

Estando en contacto de primera mano con las diferentes marcas, que periódicamente envían la información que nos llega y colocamos en web productos nuevos de forma inmediata para hacerlo llegar al público sin pérdida de tiempo.

¿Qué consejos le daríais a alguien que quiere empezar su propio acuario como hobby?

Siempre primero leer mucho, informarse, preguntar, y aprender ANTES de poner ningún pez en el acuario o estanque. Jamás aprender sobre la marcha. Primero porque hay un animalito que depende de ti y sufre con cada error, y segundo porque la mayoría de los acuaristas que hacen eso, terminan por desmontar todo y venderlo, al ver que no pueden mantenerlo, ya que hay que leer y aprender algunos trucos básicos para llevarlo adelante primero.

Con esta entrevista se espera haber proporcionado una perspectiva valiosa sobre el dinámico mercado de acuarios y estanques. La dedicación a la calidad, el compromiso con el servicio al cliente y la capacidad de adaptarte a las cambiantes demandas del mercado son aspectos esenciales para tener éxito en este sector. Quienes estén interesados en entrar en este mercado o en mejorar su negocio existente, deben recordar la importancia de mantenerse informados y actualizados, y nunca subestimar el poder de una atención al cliente excepcional. Se agradece a la experta por compartir su experiencia y conocimiento. Para más información, se puede visitar su tienda online de acuarios y estanques. ¡Hasta la próxima!