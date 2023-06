Las personas que estén perdidas en su carrera deben conocer el servicio de orientación profesional de Coacher

En tiempos de cambios profundos es muy común que las personas necesiten repensar cómo enfocar su carrera y requieran orientación profesional. Es una decisión importante no solo porque el mercado laboral evoluciona, sino porque también se transforman las necesidades propias para avanzar en la carrera.

En este sentido, Coacher, la plataforma especializada en coaching laboral y desarrollo de carrera, ha diseñado un servicio de orientación laboral para brindar apoyo a aquellos profesionales en transición. Ya sea que estén buscando cambiar de carrera, embarcarse en un nuevo proyecto empresarial o necesiten orientación en su desarrollo profesional, el equipo de coaches certificados de Coacher le podrá ayudar. Con un enfoque personalizado y orientado a resultados, el servicio proporciona a los individuos las herramientas y estrategias necesarias para superar los desafíos de la transición y alcanzar sus metas profesionales.

Así se aborda la orientación profesional Coacher es una plataforma digital que conecta a expertos especializados en coaching laboral y orientación de carrera con cualquier profesional que se encuentre en un momento de transición o cambio en su trayectoria y que no sabe donde encontrar ayuda para resolver dudas o situaciones concretas. Los expertos cuentan con las herramientas adecuadas para asesorar a los profesionales en función de su situación. Solo es necesario entrar en la plataforma, seleccionar el servicio que necesita, elegir al coach que mejor se adapta a su situación y darse de alta en la plataforma para reservar la primera sesión.

Por esas razones, es indispensable que en cada caso la orientación profesional efectiva debe iniciar con una valoración exhaustiva para crear un contexto inicial y sobre todo entender la necesidad que tiene cada uno. En Coacher, a través de su servicio de orientación profesional, las personas podrán tener una primera sesión donde se define un objetivo y tanto el profesional con el coach se alinean sobre la temática a trabajar para definir un plan de acción. Una vez definido el plan de acción existe la posibilidad de seguir trabajando con el experto, gracias a los packs de sesiones que ofrecen y que permitirán tener un plan de trabajo más a largo plazo con un experto para tener un seguimiento mayor y un resultado más eficaz.

Qué implica el servicio de orientación profesional Coacher es la primera plataforma que ofrece un servicio de orientación profesional para particulares. Pues este servicio está especialmente diseñado para aquellos profesionales que se encuentran en un momento de transición o cambio o búsqueda de una nueva oportunidad en el mercado. Estar en un momento de transición laboral tiene un impacto muy grande en muchos aspectos de la vida y contar con el apoyo de alguien que podrá ayudar a definir el siguiente paso y cómo conseguir lo que quiere, marca sin duda la diferencia y aumenta las posibilidades de que la persona pueda encontrar un nuevo desafío laboral.

Además, el servicio de orientación profesional ofrece una experiencia única y personalizada que se adapta a las necesidades específicas. Ya sea que se esté considerando un cambio de carrera, se desee mejorar las habilidades de liderazgo o simplemente se necesite orientación en el desarrollo profesional, los coaches expertos de la plataforma están listos para acompañar en cada paso del camino. Con herramientas y estrategias probadas, ayudarán a identificar las fortalezas, superar obstáculos y alcanzar las metas profesionales.

Gracias a este servicio, las personas podrán definir los objetivos y fortalezas y sobre todo diseñar un plan de acción para el futuro y podrán decidir si seguir trabajando con su coach ese plan de acción, ya que la plataforma ofrece a sus usuarios la posibilidad de dar seguimiento a su proceso de orientación profesional una vez concluida la primera sesión.

Mediante la adquisición de unos packs de 2 o 4 sesiones adicionales, los clientes pueden disfrutar de un acompañamiento más exhaustivo y prolongado, permitiéndoles alcanzar de manera efectiva el plan de acción trazado durante la sesión inicial. Al optar por uno de estos packs, los clientes tienen la oportunidad de profundizar en los temas tratados previamente, establecer metas más específicas y recibir una orientación continua que les ayudará a superar cualquier obstáculo que puedan encontrar en su camino profesional. Los coaches expertos de Coacher estarán allí para brindarles apoyo, retroalimentación constructiva y motivación en cada etapa de su desarrollo.

No hay que conformarse con menos de lo que alguien merece en su carrera profesional. Es posible descubrir el poder de la orientación personalizada y continuar el camino hacia el éxito con Coacher.