¿Se puede pedir indemnización por denuncia falsa?, de la mano de Abogados María Girona

Detrás de cada procedimiento, hay una persona perjudicada. Según el artículo 456 del Código Penal de España una denuncia falsa es un delito en el que una persona imputa conductas punibles a otra. La atribución de estas responsabilidades se hace con plena consciencia de su falsedad o sin el menor interés por averiguar su certeza. Estos delitos suelen tener consecuencias muy graves para la persona falsamente denunciada y para su familia.

Según explican los expertos del escritorio jurídico María Girona Abogados, se trata de un delito pluriofensivo. Eso se refiere a que cuando una persona lo comete no solo atenta contra otra, sino que defrauda a la administración de justicia. Una sentencia en este sentido faculta a la víctima a pedir indemnización por denuncia falsa.

Lo primero es comprobar que existe una denuncia falsa Las denuncias falsas forman parte de los delitos que atienden los expertos de Abogados María Girona. Explican que cuando un individuo es víctima de ellas, le asesoran y le ayudan con la redacción de los escritos y la formulación de las reclamaciones. Con una atención personalizada tratan de hacer todos los procesos cómodos y rápidos para sus clientes.

Como expertos detallan que para que una conducta se pueda considerar denuncia falsa deben cumplirse ciertos extremos. Mencionan, por ejemplo, que debe existir la imputación afirmativa de hechos concretos hacia una persona, es decir, no basta solo con expresar una sospecha. Igualmente, los hechos imputados deben estar tipificados en el Código Penal como delitos en sí mismos.

La ley también establece que para que haya una denuncia falsa esta debe haberse formulado ante un órgano judicial o administrativo con facultad para investigarla. Por último, la víctima de la denuncia falsa debe probar que la acusación fue formulada con mala intención, es decir, que no se hizo por error en los hechos que imputaba falsamente.

Pasos para solicitar una indemnización por denuncia falsa Los profesionales especializados de Abogados María Girona señalan que en la propia denuncia por vía penal por denuncia falsa se puede solicitar la indemnización por daños y perjucios, aunque también se pueden reclamar posteriormente vía civil si no se han pedido en la vía penal.

Es importante tener claro que, para pedir una indemnización por denuncia falsa, la víctima debe comprobar que hubo daños económicos, morales y/o psicológicos. En esos casos la indemnización es una reparación económica para resarcir de alguna manera esos perjuicios.

El bufete Abogados María Girona es un escritorio jurídico ubicado en Madrid cuyo eje de servicios se basa en la atención constante a los clientes. Indican que buena parte de las quejas se originan por la falta de comunicación que tienen los profesionales del derecho con sus defendidos. Por esa razón, mantener a las personas permanentemente informadas sobre el estado de sus casos, incluso enviándoles todos los escritos, es prioridad para este despacho.