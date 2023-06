Conoce todos los usos que puedes darle a un QR

Los códigos QR son un ejemplo claro de los beneficios que ha traído la digitalización durante las últimas tres décadas en el mundo entero. Desde su aparición en 1994 de la mano de Masahiro Hara, la tecnología de los Quick Response codes no ha hecho más que aportar comodidad, seguridad y celeridad en muchos de los procesos básicos de la cotidianidad del hombre.

Debido a su auge y a cómo pasaron a ser indispensables en cientos de comunidades alrededor del globo, en 2017 se dio un gran paso en el ámbito tecnológico: a los smartphones se les incorporó un lector de códigos QR.

Hoy en día, a casi 30 años de su invención, su popularidad no ha menguado. De hecho, un estudio de Mobilelron revela que los códigos de respuesta rápida siguen remontando el ranking de tecnologías prácticas, accesibles y necesarias, con un 64% de aceptación entre los entrevistados. ¿La razón primordial?, simple: lo fácil que resulta realizar los pagos con este recurso (Interempresas, 2020).

Ahora bien, los usos van mucho más allá de simplemente cobrar y pagar. Existen diversas posibilidades que hacen de los QR una herramienta novedosa e imprescindible, no en vano la web rebosa de búsquedas diarias sobre “cómo crear un código QR para mi empresa”. En adelante, desarrollaremos algunos de los usos más populares y otros pocos conocidos.

Cómo generar un código QR

Antes de entrar en materia es importante conocer el cómo crear un QR, esto con el fin de facilitar a los usuarios la información sobre sus usos. Lo primero que debemos saber es que nosotros mismos podemos generar un código de respuesta rápida de manera sencilla y totalmente gratis. Y lo mejor de todo es que no es obligatorio tener conocimientos informáticos de gran nivel para ello, de hecho, cualquier persona puede crearlo.

Pasos para crear un código QR

Existen diversos sitios web que facilitan la creación rápida y segura de los códigos QR con solo seguir estos sencillos pasos:

Elige uno de los tantos generadores de los Quick Response Code en la web;

Diseña y vincula tu QR;

Procede a probar el código QR;

Ahora, simplemente, visualiza y estudia el rendimiento del QR.

Conoce todos los usos que puedes darle a un QR

Habiendo dado un repaso a lo esencial, pasemos a lo que nos compete.

Pagos sin efectivo Este es, sin dudas, el uso más popular. Frecuentemente las personas extravían su billetera y esto al momento de pagar se vuelve un problema. Sin embargo, hoy día existe la posibilidad de pagar mediante los QR con el móvil. Pese a que no todas las empresas cuentan con este método de pago tan novedoso, ya hay compañías que sí lo están implementando.

Por ejemplo, marcas famosas como Dunkin Donut, 7-eleven y Starbucks han incorporado los códigos de respuesta rápida para promover el método de pago online (QRTIGER, 2023).

Escanear pedidos en restaurantes de mesa Este uso surge como solución para evitar la aglomeración de personas en un restaurante o largas listas de espera en el mismo. Ahora los usuarios pueden escanear un código QR para agilizar el proceso de un encargo. Para ello, solo deben vincular el código a su carta de comida y dejar que ordenen. Este proceso no solo facilita la vida del cliente sino también la de los empleados del restaurante (QRTIGER, 2023).

Herramienta didáctica Los QR llegaron al plano educativo para enriquecerlo enormemente. Se les ha usado de diversas maneras en el aula: desde asociarlos a carpetas con material didáctico en Google Drive o Dropbox, pasando por la visualización de documentales, hasta la realización de viajes virtuales a sitios de interés.

Son decenas los trabajos realizados que sustentan la efectividad de esta herramienta en el proceso formativo. Destaca entre las muchas investigaciones la realizada en Jordania por Dia Abualnadi en 2018, la cual versa sobre la “Optimización de los procesos educativos en estudiantes con pérdida auditiva”.

Por su parte, en Indonesia, en la localidad de Sinjai, al sur de Sulawesi, en 2020, el grupo de trabajo de Syarifuddin realizó una investigación sobre la “Efectividad de los códigos QR en el aprendizaje durante la pandemia de Covid-1”. Y estas apenas son dos muestras de la amplia gama de posibilidades que pueden darse a los códigos de respuesta inmediata.

Conservar recuerdos El cementerio israelí de La Paz en Uruguay implementó en 2014 la utilización de los códigos QR en las lápidas. Esto con el fin de acceder a las fotografías y videos del fallecido, así como también al lugar exacto donde se encuentra la tumba mediante una web (20minutos, 2021). De esta forma, tanto familiares como amigos podrán disfrutar los recuerdos con su ser querido en el momento que lo deseen.

Compartir contraseña del wifi Es muy común llegar a algún establecimiento o lugar de hospedaje y querer contar con una red wifi sin contraseña. Hoy día muchos hoteles difunden su clave con acceso a internet a través de un código QR. De esta manera los usuarios pueden disfrutar de una estadía con red wifi luego de escanear el código correspondiente al hotel o empresa (Diego Digital, 2014).

Instrumento contra la delincuencia Uno de los usos más curiosos de los códigos de respuesta rápida son los que contribuyen en la lucha contra el crimen. Tal es el caso dado en Vancouver, Canadá, donde se utilizan los códigos QR para que las personas puedan escanearlos y obtener información sobre los bandidos. Asimismo, pueden alertar a las autoridades en caso de toparse con dichos delincuentes (RTVE.es, 2023).

Asistencia para adultos mayores y discapacitados La población de personas de la tercera edad y discapacitados crece cada día más, por ello, este es uno de los usos más significativos de los QR. Dichos códigos permiten que ellos puedan efectuar un seguimiento de las medicinas que toman. Los códigos de respuesta rápida recopilan toda la información necesaria de los fármacos, y sus familiares se encargan de mantenerlos renovados. De esta forma, cuando los abuelos asisten al médico, ellos simplemente consignan a la enfermera el QR que los conduce a la lista actualizada de medicinas (uQR.me, 2023).

Información contacto de emergencia Nadie está exento de sufrir un imprevisto en cualquier momento,por lo que tener ayuda oportuna al instante sería lo ideal. De allí que el uso de los códigos QR para disponer de la información de contacto de emergencia es muy eficaz e importante. Con solo imprimirlos en un pedazo de papel y tenerlos a la mano en tu cartera puedes evitar que un accidente se transforme en una tragedia.

En ellos puedes incluir los datos que te gustaría que tu profesor, cuidador u otra persona pueda tener al alcance. Además de nombres y números de teléfono, agrega también tu información básica. Resultará común que, en una situación dramática donde debas ser rescatado(a), quien te tienda la mano posea un smartphone, por lo que escanear el código será algo simple. Procura, por supuesto, poner un mensaje en la hojita.