​Antoine Griezmann: "Es el momento en el que más estoy disfrutando"

DAZN ofrece ‘ICONOS: Antoine Griezmann’, la primera entrega de la serie de entrevistas en las que las principales figuras de nuestro fútbol analizan la situación que están viviendo en sus carreras.

‘El Principito’ ha puesto en valor la importancia del trabajo y de la fortaleza mental para haber podido superar los momentos difíciles que ha vivido los últimos años. El rojiblanco ha reconocido que: “Me queda todavía por mejorar ofensiva y defensivamente pero, de los últimos años, es el momento en el que más estoy disfrutando. Estoy en el buen camino para ello y ayudar al máximo a mi equipo”.



Griezmann ha reconocido en DAZN sobre su renacer en el Atlético de Madrid que: “Fue una etapa complicada porque veía que podía aportar al equipo, me notaba muy bien de piernas y de mente. Se me hacía difícil, pero tengo a la mejor mujer y los mejores niños en casa para aguantar todo eso. He seguido trabajando, hablando con los compañeros y desahogándome de vez en cuando. Con trabajo tienes la recompensa siempre”.

Su vuelta ha tenido un impacto directo en el juego de los de Simeone, con quien ha recuperado su mejor versión: “Al Cholo le debo muchísimo, tenía ganas de volver a jugar para él. Para mí es un honor jugar para el Atleti y para él. Lo das todo por estos entrenadores. (…) Siempre he dicho que quería jugar en la MLS, pero hice todo lo posible para para volver aquí, para que me aceptaran de vuelta, y he hecho todo para para poder disfrutar en el Atleti. No hay un club donde me sienta más feliz”.

Antoine también ha hablado sobre la madurez mental que ha adquirido a lo largo de su carrera: “Cuando has vivido momentos malos, como en mi primer año en el Barça, que te das cuenta de que tienes un papel más de suplente, ves el otro lado del fútbol y cómo lo viven los chicos que no suelen empezar los partidos. Te das cuenta de que necesitas ser fuerte para ayudar a tus compañeros y vas aprendiendo. Eso es lo más bonito del fútbol, que cada año vas aprendiendo de cada situación”.

David Villa, en busca del origen del talento del fútbol español

Este miércoles 7 de junio, los amantes del deporte podrán disfrutar del primer episodio de ‘OR7GEN’, la nueva serie documental DAZN Originals en la que David Villa realiza un viaje por algunas de las principales canteras españolas para descubrir cómo se forja el talento de nuestro fútbol. En ‘GEN ATLETI’, el primer episodio, ‘El Guaje’ comparte con figuras como Fernando Torres, Juanfran Torres, Virginia Torrecilla o Gabi Fernández recuerdos sobre su etapa como rojiblanco y de la selección, y analiza el pasado y futuro de una de las canteras más destacadas de España.