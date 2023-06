Todo acerca de la formación en VFX con Houdini de Universal Arts School

El mundo de los efectos visuales ha evolucionado drásticamente y con una rapidez impresionante. Las nuevas tecnologías y herramientas de hoy en día permiten crear VFX sorprendentes que tan solo unos años atrás hubiesen sido imposibles.

SideFX Houdini, por ejemplo, es ahora mismo uno de los VFX de más alto rendimiento en esta industria, capaz de lograr resultados completamente extraordinarios con respecto a efectos visuales.

La escuela Universal Arts School, pionera internacionalmente en la formación en 3D, animación, cine digital, VFX y videojuegos, está ofreciendo ahora mismo formación en VFX mediante un máster de dos años, utilizando precisamente el software SideFX Houdini.

¿Qué es SideFX Houdini? La sede por excelencia de la industria cinematográfica se encuentra en Hollywood. Y es precisamente allí donde se comenta un dicho común entre los expertos del sector. Este es que, cuando algo no se puede hacer con respecto a efectos visuales y se llega a un punto de estar atrapado y sin salida, tal como el mago Houdini, es allí donde este libera su magia para resolverlo todo.

Esto lo dicen haciendo referencia a SideFX Houdini, el Rolls Royce de los VFX de alto rendimiento, un software capaz de resolver cualquier desafío visual, sin importar su complejidad o lo inusual que este parezca.

Concretamente, se trata de un software de animación 3D de última generación desarrollada por la firma SideFX.

La extraordinaria calidad que ofrece en cuanto a efectos visuales ha hecho que sea actualmente uno de los más utilizados, especialmente, para crear fenómenos, destrucciones u objetos procedurales (partículas, ropa, pelo, explosiones, masas, destrucciones, etc.). Es por eso que, para quienes quieren dedicarse profesionalmente al mundo de los FX, una de las mejores opciones es acceder a una formación en VFX con Houdini.

Formación especializada en Houdini, ofrecida por Universal Arts School Universal Arts School es una escuela con sede en Valencia y en Los Ángeles, en plena capital de la industria cinematográfica. Actualmente, ofrece un máster de 2 años en modalidad presencial, semipresencial y online, en el software Houdini.

La formación es muy completa y llevada a cabo por expertos en el control de esta herramienta. Lo mejor es que durante el último año de formación, el estudiante trabajará en una productora real a través del programa de estudio de la escuela llamado The Studio Production. Allí contarán con asesoramiento, para el desarrollo de todo tipo de proyectos en cuanto a efectos visuales, todo bajo una metodología efectiva que aprovecha el know how de las grandes productoras actuales.

Pero, además de eso, formarán parte de un proyecto real con sus objetivos, timing y deadlines, tal como en una productora profesional. Por último, conocerán cómo se trabaja dentro de un estudio de desarrollo de videojuegos o cine, mediante la realización de un proyecto final.

Formarse en Houdini es acceder a miles de ofertas de trabajo, ya que la demanda de FX artists que dominen Houdini es muy amplia. Para saber más de este curso o para inscribirse en el mismo, en el sitio web de Universal Arts School se puede encontrar mucha más información.