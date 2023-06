Los Volvo con Google integrado pueden descargarse la última actualización inalámbrica (over-the-air, OTA)

En esa pantalla también aparece información sobre las llamadas. El conductor puede responder, rechazar y finalizar las llamadas con los botones del volante, y colgar o silenciarlas directamente desde la pantalla central. En el mosaico CarPlay de la pantalla central también aparece información multimedia. La interacción ha mejorado, de manera que ahora es más fácil reproducir canciones, ponerlas en pausa y saltar de un tema a otro.

«Cuando nuestros clientes suben a un Volvo, queremos que su experiencia sea hoy mejor que ayer, y las actualizaciones inalámbricas son clave para lograr este objetivo», afirma Alwin Bakkenes, jefe de ingeniería de software. «La última actualización de las funciones de CarPlay es un excelente ejemplo de cómo mejoramos y añadimos continuamente nuevas características y funciones en colaboración con nuestros socios tecnológicos, de manera que la experiencia de nuestros clientes sea cada vez más gratificante».

Desde que se lanzaron actualizaciones inalámbricas, el número de vehículos a los que llegaron no ha dejado de aumentar, lo que consolida a Volvo como uno de los líderes de la industria respecto a la actualización remota del software del automóvil. Con la anterior, superó el millón de actualizaciones inalámbricas y la que se lanza ahora llegará a más de 650.000 vehículos Volvo.



Esta nueva actualización incluye algunos cambios que también mejorarán la experiencia de los demás conductores. Por ejemplo, la posibilidad de seleccionar las funciones de asistencia al conductor desde los botones del volante o la de elegir si los retrovisores exteriores deben plegarse o no al cerrar el vehículo. Además, se han incluido algunas optimizaciones menores relacionadas con la calibración del motor y correcciones de errores. La disponibilidad de las funciones y servicios mencionados puede variar de un mercado a otro.

