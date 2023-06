​Cinco tonos capilares para despedir la primavera

Sonia Atanes, directora del salón SAHB en Madrid, y Paul Tudor, director y primer estilista en David Künzle Fuencarral, analizan cinco de los tonos más impactantes y apetecibles para despedir este final de primavera.



Sonia Atanes



Tweed: “Es una redefinición de las mechas balayage que combina diferentes tonos para hacer un efecto degradado y tridimensional. Es muy interesante para quiénes buscan algo más suave entre el tinte y la mecha, el efecto es bonito porque no se sabe bien lo que es,parecido a las shatush pero con más color. Además, es uno de los tonos que más gustan a las chicas jóvenes por la cantidad de fotos que vemos con frecuencia en Instagram o videos de TikTok”.

Dark Chocolate: “Es el tono de la típica morenaza auténtica, ideal para chicas jóvenes por su marrón intenso y brillo espectacular. Una de sus principales ventajas es que en todo momento da una apariencia de cabello saludable, rejuvenecido y brillante. Recomiendo siempre cuidarlo con productos para pelo teñido al igual que mascarillas capilares para nutrirlo ”.

Ceniza Pálido: “Es un rubio frío y elegante que parte desde más abajo de la raíz, da un efecto más natural porque no va desde el nacimiento del pelo. Queda muy bien en pieles más bien rosadas y pálidas, una buena opción para mujeres más maduras”.

Paul Tudor



Shadow Roots: “No es exactamente un tono, son reflejos muy finos que se pierden en la melena, más recomendable en cabellos oscuros, ya que no se aprecia en los demasiado claros. Para la técnica, se dibuja con el pincel porque es importante la difuminación. Una de sus ventajas es que no requiere de mucho mantenimiento y además, queda muy bien en todo tipo de cabellos”.

Half&Half: “Es un bicolor con colores fantasía popularizado en los últimos tiempos por las cantantes Dua Lipa y Billie Eilish en menor medida, desde luego no puede llevarlo cualquiera, supone un contraste brutal, aunque tiene una versión soft de rubio con colores pastel. En algunos casos, ayuda a dar más volumen en cabellos con poco pelo”.