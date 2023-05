Dorsch y Martínez se alzaron con la segunda victoria de la temporada en el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno de Lorca

Dos de dos, Kobe Motor cuenta por victorias sus participaciones en el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT) 2023. El pasado fin de semana el concesionario madrileño volvió a imponerse en la categoría T2 de la mano de Alberto Dorsch y Marcos Martínez en la Baja TT Lorca Ciudad del Sol, en la que dejaron patente su buen hacer en un terreno delicadísimo, con mucho barro y en el que la lluvia complicó sobremanera el transcurso de la prueba.



El CERTT se desplazó a tierras murcianas para celebrar su tercera cita puntuable de la temporada. Con un recorrido muy técnico y tres especiales por disputarse, el barro tomó el protagonismo, con una sección de más de 100 kilómetros que llevó de cabeza a todos los equipos en los tramos selectivos disputados el sábado. En esas condiciones Alberto Dorsch y su navegante, Marcos Martínez, se sintieron, nunca mejor dicho, como peces en el agua.



Con neumáticos reforzados para evitar pinchazos en detrimento de las ruedas ex profeso para pistas embarradas, los representantes del concesionario madrileño fueron capaces de evitar los cientos de trampas que escondía el recorrido lorquino. Con su Toyota Land Cruiser, un vehículo bragado en mil batallas, la dupla Dorsch-Martínez se impuso con claridad tanto en el prólogo del viernes, así como en la primera especial de 177 kilómetros de cuerda del sábado.

“La prólogo nos salió muy bien y nos ayudó a coger el feeling al coche, ya que no lo habíamos probado desde la anterior carrera. El sábado fue una auténtica locura, el tramo a disputarse dos veces, uno en cada sentido de la marcha, tenía una zona de barro súper complicada. No te podías salir de la trazada, ya que era muy fácil quedarse atrapado en cualquier momento. Fue duro y bonito, puro 4x4. La parte final era más seca y rocosa, también técnica. La verdad es que disfrutamos de lo lindo”, reconoció el veterano piloto madrileño.

Con el liderato en la clase T2 casi asegurado, la última especial selectiva se presentaba con el claro objetivo de no cometer errores y llegar al parque cerrado de Lorca. Pero los 177 kilómetros cronometrados del final no resultaron sencillos para los de Kobe Motor, que sufrieron un pequeño problema con el alternador del vehículo japonés que les dejó sin limpia parabrisas. Con pericia y paciencia, ajustando su ritmo a las condiciones extremas, Dorsch y Martínez llegaron a la meta y se alzaron con la segunda victoria de la temporada en el CERTT.



“Aunque teníamos mucha ventaja respecto a nuestros rivales en la clasificación, el último tramo volvió a ser durísimo. Nos llovió como nunca antes había visto en una carrera, era increíble y a todo eso le sumas que nos quedamos sin limpia parabrisas. En los últimos kilómetros estuvimos en vilo, ya que el coche podría haberse parado en cualquier momento. Afortunadamente el Toyota demostró su dureza y pudimos celebrar un nuevo triunfo con todo el equipo Kobe Motor. Nos queda un año apasionante por delante y con una gran competencia, será duro y bonito”, añadió Alberto Dorsch.

La próxima cita de la temporada para la formación capitalina será la gran fiesta de la especialidad de nuestro país: la Baja España Aragón, que se disputará del 21 al 23 de julio en Teruel. En la prueba más internacional del calendario del CERTT, Kobe Motor buscará su tercera victoria consecutiva de la temporada en la clase T2.

