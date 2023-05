​Joel Nicolau revalida el triunfo en la montaña del Tour de Noruega

No existe mejor defensa que un buen ataque. Joel Nicolau, perfectamente apoyado por su compañero Jefferson Cepeda, aplicó ese principio en la jornada final del Tour de Noruega, en la que el catalán partía con el jersey de líder de la clasificación de la montaña igualado a puntos con el danés Mathias Bregnhøj y sólo tres por delante del noruego Torbjørn Andre Røed.



Los dos hombres de Caja Rural-Seguros RGA se filtraron en una peleada fuga de nueve hombres donde también marchaba Røed, alcanzando con ventaja la primera de las dos subidas a Grisabakken, única dificultad puntuable del día. El primer puesto de Nicolau en la cima aseguraba la victoria en esa clasificación, revalidando un maillot que ya consiguiera el pasado año en esta carrera por delante de Remco Evenepoel.

Joel Nicolau: «Muy contento de repetir este maillot. Hoy el objetivo era controlar a dos rivales, uno de ellos se ha metido en la fuga y he podido seguirle junto a mi compañero Jefferson Cepeda, que ha hecho un muy buen trabajo. También Julen, que ha estado muy atento al principio. Al final sabíamos que teníamos que coger algún punto para asegurar y he podido pasar primero con Jefferson segundo para restar puntos.

Me voy muy contento de Noruega y agradecido al equipo por el gran trabajo realizado. Venía de una época complicada con enfermedades, no acababa de encontrarme. Revalidar este maillot me da moral para para lo que viene, recuperar el nivel que tuve el año pasado y seguir progresando».

Fernando Barceló (13º) y Eduard Prades completaron la etapa final en el reducido grupo que alcanzó Stavanger en cabeza con victoria para el local Alexander Kristoff. El propio Prades fue el mejor CJR en una general muy marcada por la crono de la primera jornada.

Las carreras continúan en Francia

La próxima parada para los hombres de Caja Rural-Seguros RGA comenzará este mismo jueves en la Ronde de l'Oise. Cuatro etapas en línea en este departamento de la región de Alta Francia sobre los habituales recorridos sinuosos, salpicados por pequeñas cotas, que caracterizan a la mayoría de competiciones del calendario nacional galo.

Un entonado Iúri Leitão, ganador de la segunda etapa el pasado año, encabeza el grupo de la formación verde junto a los checos Daniel Babor, Tomáš Bárta y Michal Schlegel, el abulense David González y el navarro Josu Etxeberria.