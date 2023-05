Joaquín Molpeceres explica las particularidades del Encín Golf Hotel, un complejo deportivo en el municipio de Alcalá de Henares

Joaquín Molpeceres, dueño de Desprosa, habla acerca del Encín Golf Hotel, considerado por la mayoría de los jugadores de golf como uno de los mejores campos de la Comunidad de Madrid.

Inaugurado en el año 2011, el Encín Golf Hotel es considerado por la mayoría de los jugadores de golf como uno de los mejores campos de la Comunidad de Madrid. Con el sello inconfundible de la firma Mr. Von Hagge Smelek & Baril; calles anchas, búnkeres bien situados protegiendo la caída de la bola y unos greenes únicos, amplios y con mucho movimiento, hacen sacar al jugador lo mejor de su juego.

Joaquín Molpeceres, propietario de Desprosa S.A. (empresa gestora del campo de golf Encín Golf Hotel y del Golf Olivar de la Hinojosa) detalla que el complejo del Encín Golf Hotel sorprende por sus innovadoras instalaciones. Una deslumbrante casa club preside el complejo deportivo y marca la pauta de lo que realmente es el Encín Golf Hotel. Un oasis de relax donde todo está pensado para uso y disfrute de sus clientes.

Las instalaciones están dotadas de imponentes salones para el público, en los que se realizan reuniones de empresa y convenciones y en su campo de 18 hoyos se disputan torneos internacionales, nacionales, comunitarios, privados y públicos. Un complejo deportivo pensado para que ocio y trabajo se combinen en la mejor fórmula para alcanzar el éxito.

“Otro elemento que complementa esta oferta diferenciadora del resto es nuestro hotel de diseño, - dice Joaquín Molpeceres. Cuenta con 39 habitaciones dotadas del máximo confort y dentro de la misma zona deportiva. El hotel desarrolla un nuevo concepto de alojamiento que combina el descanso en un magnífico entorno natural con la práctica del golf y los viajes de negocios. Situado a cinco minutos de Alcalá de Henares y a veinte minutos de Madrid, el cliente podrá disfrutar de la naturaleza, el golf y la oferta cultural de la capital. Las habitaciones, de moderno diseño están equipadas con todos los complementos que harán más placentera su estancia”.

Sobre el campo de golf El campo de golf de 18 hoyos par 72 ha sido diseñado por la prestigiosa firma internacional Mr. Von Hagge Smelek & Baril. El Encín Golf es un recorrido diferente: greenes amplios siempre diferentes por las distintas posiciones de bandera. A ello se le suma la fusión estética y visual del entorno. Es, sin duda, un recorrido divertido y desafiante que exige al golfista poner en juego todas sus habilidades. Los contornos, los búnkeres y sus lagos definen cada golpe y la estrategia a seguir. Es un recorrido que ilusiona cuando se juega y no deja indiferente a nadie; en definitiva, un recorrido con sello distintivo.

El prestigioso torneo Madrid Masters Golf 2011 pasó por estas instalaciones en octubre de ese año, reuniendo a las mejores figuras del panorama profesional del circuito europeo. Representó un gran logro para el Encín Golf, dado que se celebró el mismo año de su apertura y demuestra la confianza en la compañía por parte de los organismos competentes en la adjudicación del torneo, así como el reconocimiento a la calidad del diseño del campo. Prueba de ello son las más de 60 competiciones que se han celebrado durante el año 2022 en estas instalaciones (tanto amateurs como profesionales).

El complejo Encín Golf Hotel está preparado para albergar eventos de distinta naturaleza. Disponen de un amplio parking gratuito para asistentes, salas de reuniones polivalentes, grandes terrazas exteriores para exposiciones y presentaciones; terraza lounge con piscina para fiestas, cocktails, etc. Las reuniones de empresa se complementan con menús ad-hoc acorde con los gustos del cliente, con una variada gama de coffe-breaks a su elección y con material y equipos audiovisuales. También ofrecen la posibilidad de realizar un clinic de golf para los asistentes a la reunión, actividades de equipo “team bulding”, ya que después de una dura jornada de trabajo, un poco de relajación ayuda a despejar y concebir nuevas ideas.

El hotel El Encín Golf Hotel está dotado de últimas tecnologías y de las instalaciones más completas para que los huéspedes disfruten de una magnífica estancia.

El hotel se diseñó bajo los principios de elegancia y calidad. Uno de los estudios de arquitectura más respetados, bajo la dirección de Juan Ignacio Herrero, estableció las bases de la modernidad y exclusividad que marcan las líneas de cada rincón del hotel. Los detalles de la decoración no se escapan al visitante y el estudio de Miguel Ángel Ciganda asume con orgullo la responsabilidad.

Un complejo diseñado para compaginar la práctica del golf y la amplia oferta de servicios disponibles para el tiempo de ocio y de negocio. Se trata de un hotel de categoría, ubicado a escasos 5 minutos de la población de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad.

El restaurante El restaurante Encín Golf Hotel está orientado a la gastronomía de calidad, con productos de temporada. Las técnicas aplicadas en la cocina del Encín se basan en extraer el máximo rendimiento de una materia prima excepcional. En la cafetería se pueden degustar platos más sencillos para aquellos a los que el tiempo apremia. Los espacios del restaurante, con vistas al campo de golf, trasmiten la tranquilidad necesaria para disfrutar de una buena jornada gastronómica.

El restaurante ofrece menú de lunes a viernes y carta todos los días, el comedor cuenta con un aforo para más de 200 comensales y está preparado para albergar cualquier banquete o comida de empresa.

Sobre la escuela Esta escuela de golf está enclavada en el magnífico y amplio campo de prácticas del Encín, donde se imparten clases de golf para todos los niveles de aprendizaje. Cuenta con la experiencia atesorada durante más de 31 años y 2.000 alumnos anuales del club de golf Olivar de la Hinojosa, instalación también gestionada por Desprosa, situada en el Campo de las Naciones, en Madrid, y los 12 años de su propia experiencia de enseñanza.

En continuo crecimiento desde su creación, cuenta con unas espectaculares instalaciones y una de las mejores canchas de prácticas de España. Todos sus profesionales encargados de impartir las clases están titulados por la Real Federación Española de Golf y cuentan con los últimos sistemas de análisis de swing o de seguimiento de bola (TOPTRACER).

En el Encín Golf Hotel se apuesta por las nuevas tecnologías y están invirtiendo para que sea una de las mejores canchas abiertas al público. “Y aunque llevamos en esto mucho tiempo, no hemos hecho más que empezar - afirma Joaquín Molpeceres -, nuestros campos de golf han ido de la mano y siempre hemos querido que fuera así. Poder ofrecer a nuestros abonados, jugadores de golf y visitantes la misma experiencia y, sobre todo, disfrutar del entorno natural y del deporte del golf en la Comunidad de Madrid, ha sido y será siempre nuestro objetivo. Desde hace unos meses llevamos trabajando en cómo implementar nuevas tecnologías en el mundo del golf y en nuestros canales de comunicación digital. Hemos presentado también recientemente nuestras nuevas páginas web de ambos campos de golf Madrid. Ambas se caracterizan por su dinamismo y diseño creativo, ¡y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros!” – afirma Joaquín Molpeceres.

Sobre Joaquín Molpeceres Sánchez Nacido en Madrid en 1932, es industrial y amante del deporte, con una amplia trayectoria en ambas actividades. Ingeniero de formación y referente del mundo deportivo madrileño y español. Practicante de distintas especialidades: fútbol, boxeo, pelota vasca, tenis y golf. Compagina una buena carrera profesional dirigiendo su holding de empresas, dedicadas a diferentes actividades industriales. Ejemplo de estas en el mundo deportivo son Desprosa S.A. y Marina El Portet de Denia SLU, puerto deportivo de Denia.

Fue vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid desde el año 1976 al 1982, y presidente desde 1983 hasta el año 2000. Molpeceres dotó a la Federación de unas magníficas instalaciones, y de una nueva estructura federativa y deportiva.

Fue vicepresidente de la RFET durante 1984 y 1985, y desde 1993 al 2000. Entre 2014 y 2016, ostentó el cargo de presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA). Entre los muchos reconocimientos deportivos, cabe destacar estar en posesión de la Real Orden al Mérito Deportivo.