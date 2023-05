Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, una vecina de Las Palmas tiene la oportunidad de cancelar 57.500 euros en deudas y comenzar de nuevo

En los últimos meses, se ha producido un aumento de personas que recurren a este mecanismo legal que, siempre que se cumplan con los requisitos exigidos, ofrece alivio financiero y la posible liberación de la totalidad de las deudas.

Las Palmas, mayo de 2023.- La Ley de Segunda Oportunidad permite a una vecina de Las Palmas cancelar 57.500 euros en deudas y recuperar su libertad financiera. La clienta del despacho de abogados Canarias Sin Deuda se vio en una situación de insolvencia debido a los intereses derivados del uso de tarjetas de crédito y la necesidad de recurrir a préstamos.

Su precaria situación económica, al no llegar a percibir el Salario Mínimo Interprofesional, le impedía cubrir sus gastos vitales, así como cualquier gasto imprevisto o extraordinario, por lo que recurrió al pago mediante tarjetas de crédito y otros productos financieros, desconociendo los intereses elevados que iban acumulándose.

Para hacer frente a las cuotas de las tarjetas y cubrir sus gastos vitales, solicitó préstamos, con lo que su deuda se fue incrementando hasta una situación de insolvencia que se hizo insostenible.

El abogado de Canarias Sin Deuda y responsable del despacho en Gran Canaria, Samuel Díaz, explica que “La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta fundamental para aquellas personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras. Esta ley brinda la oportunidad de cancelar las deudas y empezar de nuevo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se sigan los procedimientos establecidos. Desde una perspectiva jurídica, es importante contar con un buen asesoramiento para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente. Además, es necesario evitar realizar actos que puedan suponer trabas para el procedimiento."

En este caso, “la situación personal y profesional de la clienta le llevó a acumular una alta suma de deudas e intereses por el uso de estos productos financieros. Al no poder hacer frente a los pagos de las deudas acumuladas con los ingresos que en ese momento percibía, pudo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y el proceso ha tenido como resultado la exoneración total de las deudas acumuladas. Debemos añadir que, en el caso la clienta se ha podido mantener el vehículo, es decir, que se ha podido exonerar toda la deuda y quedarse con sus bienes.”

Por su parte, la clienta asegura que todavía no se cree que haya podido cancelar todas sus deudas. Considera que esta ley le ha cambiado la vida y que estará siempre agradecida. “A las personas que no sepan si empezar el proceso, les diría que confíen plenamente, que no tengan miedo y que tengan mucha paciencia, porque de todo se sale”, apunta.

Según datos del despacho de abogados Canarias Sin Deuda, cada trimestre unas 100 personas en Canarias inician un procedimiento de este tipo. En los últimos meses, se ha producido un aumento en el número de personas que recurren a este mecanismo legal que, siempre que se cumplan con los requisitos exigidos, ofrece alivio financiero y la oportunidad de empezar de nuevo sin deudas. Además, se asiste en este momento al final de la tramitación de muchos de los casos que se iniciaron en los últimos dos años a causa de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia.

Los principales requisitos que establece la Ley de Segunda Oportunidad para poder llevar a cabo la tramitación y exoneración de todas las deudas son demostrar que el deudor ha actuado de buena fe y no tener antecedentes por delitos contra el patrimonio o de carácter socioeconómico.

Sobre Canarias Sin Deuda España fue uno de los países que más tardó en incorporar a su sistema judicial la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas, incluyendo a los autónomos, puedan cancelar sus deudas, cumpliendo así con la recomendación de la Comisión Europea del año 2014 sobre un “nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial”.

Canarias Sin Deuda es un despacho de abogados y especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad., que tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de tres millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como un despacho referente en la ley de Segunda Oportunidad en las islas. Es una empresa con capital 100 % canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Además, puede dar cobertura de forma telemática al resto de islas, ya que el procedimiento permite este tipo de tramitaciones.