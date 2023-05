Cuáles son las ventajas de realizarse un tratamiento de mesoterapia capilar de IMD para recuperar las condiciones óptimas del cabello

La mesoterapia capilar es un tratamiento que ha ganado mucha popularidad para combatir problemas de salud capilar, en el cuidado del cabello y el mundo de la medicina capilar. Este tratamiento no es invasivo y consiste en la aplicación de pequeñas de dosis de sustancias en el cuero cabelludo para mejorar la salud y apariencia del pelo. Hoy en día, IMD Instituto Médico Dermatológico es reconocido por ofrecer a sus pacientes soluciones de mesoterapia capilar profesional para que puedan recuperar la salud de su cabello de manera eficaz y rentable.

¿Cómo recuperar las condiciones óptimas del cabello? El tratamiento de mesoterapia capilar de IMD está basado en la bioestimulación capilar con precursores que permiten invertir el proceso degenerativo de las células responsables del pelo y el cuero cabelludo. Esta técnica, a diferencia de otros tratamientos tradicionales e invasivos, no afecta de ninguna manera el cuero cabelludo ni genera efectos secundarios. A su vez, la misma proporciona una recuperación óptima de las células del cuero cabelludo, lo cual promueve un crecimiento eficaz del mismo y mejora su calidad significativamente. Por otra parte, esta técnica ayuda en la mejoría del cabello dañado en alopecias androgenéticas, produce un pelo más sano y fuerte al ya existente y genera una acción de anti-envejecimiento en las células capilares. También es importante mencionar que los precursores presentes en la mesoterapia capilar trabajan con base en vitaminas, ácido hialurónico, coenzimas y oligoelementos esenciales. Actualmente, IMD ofrece a todo tipo de personas (jóvenes, adultos mayores, etc.) la aplicación de este tratamiento siempre que exista un diagnóstico previo realizado por sus facultativos profesionales.

Ventajas de contratar los servicios de mesoterapia capilar de IMD La mesoterapia capilar de IMD es un tratamiento altamente beneficioso para las personas que sufren de alopecia androgenética, cicatrizal, areata y para quienes padecen de efluvios telógenos crónicos. Cada una de estas afecciones son tratadas por los especialistas de la compañía que por años han estudiado y aplicado la bioestimulación capilar con precursores de forma no invasiva. Además, esta técnica de bioestimulación es reconocida por ser un complemento eficaz de las terapias con láser, injerto capilar, tratamiento de pieles atróficas, entre otros. Por lo tanto, se trata de un método innovador que potencia otras formas de combatir los problemas de salud capilar presente en los jóvenes, adultos y ancianos. IMD también ofrece opciones de financiación para su tratamiento de mesoterapia capilar. Esto es una gran ventaja para quienes no pueden permitirse de forma inmediata dicho tratamiento, lo necesitan con urgencia y pueden pagarlo en fracciones mensuales cómodamente y sin presiones.

Hoy en día, IMD Instituto Médico Dermatológico continúa en la colaboración de estudios médicos junto a dermatólogos prestigiosos para seguir ofreciendo tratamientos de vanguardia. Estos estudios e informes científicos han permitido a IMD crecer y ofrecer soluciones para la salud capilar altamente eficaces.