Cómo ganar dinero con las apuestas deportivas en línea: la guía definitiva

Las apuestas deportivas son una excelente manera para los jugadores que desean probar sus habilidades analíticas y probar su suerte. Algunos apostantes lo ven como una forma divertida de pasar su tiempo libre. Ya sea que el objetivo de un jugador sea divertirse o ganar dinero, debe elegir una casa de apuestas confiable para sus apuestas gratuitas. Deben garantizar que se pagará todo el dinero si la apuesta tiene éxito. Hay ciertos estándares que todos los apostantes deben cumplir. Para comprender qué casa de apuestas no debe elegir, debe conocer los errores más comunes.



Consejos para principiantes que quieren apostar en deportes



¿Eres nuevo en las apuestas deportivas y no sabes cómo evitar perder todo tu dinero de golpe? Hemos recopilado los consejos más importantes que lo salvarán de errores.

No hay garantías en los deportes. No te creas los mitos sobre las apuestas ganar-ganar y los partidos amañados, no te fíes de los programas que prometen predicciones con un 100% de garantía. Los estafadores usan estos cuentos para engañar a los novatos y extorsionarlos. Incluso las estrellas del tenis como Roger Federer a veces están fuera de forma y pierden ante oponentes de menor rango.

El coeficiente de 1,02 no significa una victoria fácil o placentera, solo determina la probabilidad de tal victoria.

No apueste en varios eventos: cuantos más eventos haya en el cupón, menores serán sus posibilidades de ganar. Es como el premio mayor de la lotería: rara vez ganas, pero obtienes buenos premios. Sin embargo, si desea obtener una ganancia regular, la mayor parte de su presupuesto debe gastarse en cupones únicos y bien diseñados.

No apueste mucho, es mejor apostar mucho, pero mantenga el tamaño mediano o pequeño: un premio regular de 100 monedas puede generar más ganancias en un mes que un cupón ganador semanal de 1000 monedas y seis pérdidas más.

No intentes ser un experto en todo. Una buena casa de apuestas puede ofrecer apuestas en 30 deportes diferentes, pero nunca los sabrás todos, es mejor centrarse en un deporte y recopilar información. Estudia regularmente y tu conocimiento dará sus frutos.

Aproveche los bonos de bienvenida, a menudo el doble de su depósito o juegue sin riesgos. Lo más importante aquí es familiarizarse con las condiciones de la promoción y las reglas para retirar fondos de bonificación. Cuanto mayor sea el bono, mejor.

Por supuesto, los principiantes deben comenzar con apuestas simples y cantidades pequeñas. Esta regla de oro debe recordarse como un mantra.

Esté preparado para el hecho de que al principio perderá más de lo que ganará. Cada jugador exitoso alguna vez fue un novato, enfrentándose a obstáculos en el camino y aprendiendo de sus errores. Por esta razón, es recomendable abastecerse de bonos de las casas de apuestas, ya que brindan un colchón financiero contra los fracasos iniciales.

No apuestes por coeficientes bajos Los jugadores menos experimentados suelen estar interesados en cuotas bajas. Creen que las probabilidades bajas ganan con más frecuencia que las probabilidades altas. Esto es cierto, pero a la larga, apostar en un evento deportivo debido a las bajas probabilidades no te hará rico. A corto plazo, esta estrategia puede ser rentable hasta que haya sensación sobre este evento deportivo. En otras palabras, cuando sus probabilidades ideales están "quemadas", probablemente haya "quemado" mucho dinero porque necesita apostar significativamente más para experimentar esa ventaja en las probabilidades.



¿Cómo aumentar tus posibilidades de ganar?

Entonces, eligió un deporte que le interesa, encontró una casa de apuestas con bonos y sabe cómo analizar un partido. Ahora solo necesita recordar algunas reglas para aumentar sus posibilidades de usar cupones.

Establece un presupuesto de juego y sigue las reglas de apuestas establecidas.

Cada puja no debe superar el 10 % de su presupuesto total.

Comience con apuestas simples.

Si la mayoría de sus apuestas simples tienen éxito, puede probar las apuestas exprés. Sin embargo, asegúrese de que consten de un máximo de dos a cuatro eventos al principio.

Intenta apostar en vivo. Allí puede ver la transmisión de video y seguir lo que sucede en el campo. Esto le da más confianza que las apuestas de partidos.

Si ha realizado una apuesta fallida, no intente recuperar aumentando la apuesta. La paciencia y la consistencia son importantes en las apuestas.

No es necesario apostar a los ganadores. Hay muchos otros mercados interesantes, como el hándicap, el total de goles y el máximo goleador. Compruebe qué mercados están funcionando mejor para usted.

Lee los comentarios de otros analistas, sigue sitios deportivos y analiza las opiniones de otros expertos.

Pruebe diferentes sistemas de apuestas deportivas, como los criterios de Kelly, flats, catch-up bets, etc.

Estas son estrategias financieras que le permiten controlar su presupuesto. Nunca apuestes a tu equipo favorito.

Preguntas frecuentes

¿En qué deporte es mejor apostar? El fútbol se considera un deporte de este tipo: es un deporte complejo, cuyo resultado es difícil de predecir. Las apuestas de baloncesto y balonmano, por ejemplo, son más seguras, como lo demuestran las cuotas más pequeñas.

¿Dónde está el mejor lugar para apostar? Hay muchas casas de apuestas legales en el mercado de su país. Si recién está comenzando, consulte nuestra guía anterior para obtener una primera apuesta exitosa.