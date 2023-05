Wearable Beat One Watch ayuda a controlar en todo momento constantes y vitales

Los wearables han pasado de ser una novedad tecnológica a introducirse de manera masiva en el día a día de las personas. Estos artefactos deben su nombre a la palabra inglesa wearable que significa "usable" o "ponible" y hacen referencia a todos los productos tecnológicos que cumplen una función como prenda de vestir y como aparato inteligente. Los más comunes son los relojes o smart watches, pero en esta categoría también se encuentran las gafas, los anillos u otros accesorios. Para las personas interesadas en el deporte y la actividad física, Beat One ha diseñado un Wearable Beat One Watch, con el cual es posible controlar los valores de constantes y vitales, así como rutinas de entrenamiento, análisis corporal, etc.

Relojes inteligentes para deportistas Wearable Beat One Watch es un reloj digital capaz de brindar al usuario información sobre su estado físico y sus avances deportivos en tiempo real. Este dispositivo ayuda a los deportistas a controlar sus constantes y vitales, para que de esta manera puedan tener una base de indicadores con los cuales tomar decisiones en cuanto a su rutina de ejercicios, su alimentación y su práctica deportiva. Los relojes de Beat One son capaces de medir las pulsaciones en reposo y en actividad, las SpO2, la tensión arterial, la temperatura corporal, etc. Adicional a esto, los Wearable Beat One Watches también cuentan con un aparato de medición de temperatura, un botón de ayuda y un sistema para revisar la respiración.

Este dispositivo tiene una herramienta de entrenamiento integrada y personalizable, la cual permite programar hasta 11 actividades deportivas y monitorear los avances del usuario de manera precisa. Una de las ventajas de los dispositivos de medición de constantes y vitales es que se pueden conocer de manera temprana alteraciones de revisión prioritaria que puedan provocarse por enfermedades como el Covid-19. Los Wearable Beat One Watches se enlazan con una aplicación móvil compatible con cualquier dispositivo inteligente, en la cual es posible revisar y almacenar los datos que se encuentran en el reloj para posteriores análisis y configuraciones.

Una compañía con compromiso social Beat One es una compañía comprometida con la salud de las personas y por este motivo ha decidido invertir parte de sus ganancias en las investigaciones para combatir el cáncer de mama y ovario hereditario con AMOH. Es por esto que invita a todos los interesados en un Wearable Beat One Watch con lectura de constantes y vitales, a que accedan a su página web y elijan el modelo que mejor se adapte a sus necesidades deportivas y sus gustos personales.